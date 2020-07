Le Jeep Gladiator EcoDiesel arrive enfin

Après plus d’un an d’attente, le Jeep Gladiator EcoDiesel s’ajoute enfin à la gamme comme modèle 2021. Il peut être commandé dès maintenant et sera officiellement mis en vente plus tard cet été.

Grâce au V6 EcoDiesel de 3,0 litres à double arbre à cames en tête, cette redoutable camionnette intermédiaire génère une puissance de 260 chevaux et surtout un couple de 442 livres-pied – exactement comme dans le Jeep Wrangler EcoDiesel et le Ram 1500 EcoDiesel.

À titre comparatif, les seuls concurrents à offrir un moteur diesel dans la catégorie sont les Chevrolet Colorado et GMC Canyon, dont le Duramax à quatre cylindres de 2,8 litres produit 181 chevaux et un couple de 369 livres-pied. L’avantage va donc clairement à Jeep.

Quant à la capacité de remorquage, elle n’est pas encore spécifiée, mais le Gladiator équipé du V6 à essence de 3,6 litres domine déjà pour les camionnettes intermédiaires à quatre roues motrices (jusqu’à 7 650 livres).

Le Gladiator EcoDiesel mise aussi sur une nouvelle boîte automatique TorqueFlite 8HP75 à huit rapports, programmée pour des changements de rapport à bas régime et autres exigences de la conduite hors route. Cette boîte comprend un dispositif d’arrêt-redémarrage automatique du moteur pour économiser encore plus de carburant. Toutefois, les cotes de consommation demeurent inconnues au moment d’écrire ces lignes.

Pour contrôler les émissions polluantes, un nouveau réservoir de liquide d’urée d’une capacité de 19,3 litres est installé tout juste derrière le réservoir de diesel et l’emplacement pour le remplir se trouve donc à côté. Jeep recommande de faire le plein à chaque vidange d’huile à moteur, soit tous les 16 000 kilomètres environ. On peut surveiller le niveau à l’aide d’un indicateur sur le tableau de bord.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

L’équipement comprend par ailleurs de robustes essieux Dana 44 (avec un rapport de pont de 3,73:1). Les versions Sport et Overland ont un boîtier de transfert Command-Trac à deux gammes de vitesse (rapport de 2,72:1 pour la gamme basse), tandis que le Gladiator Rubicon dispose d’un boîtier de transfert Rock-Trac (rapport de 4:1 pour la gamme basse).

Vous l’avez compris, le moteur EcoDiesel est disponible avec les toutes les versions du Jeep Gladiator 2021. Pour ce qui est des prix, ils seront précisés sous peu.

En vidéo: Moteur diesel, oui ou non?