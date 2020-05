Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Jeep Gladiator

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les camionnettes intermédiaires.

Ayant reçu le titre de camion nord-américain de l’année, l’incomparable Jeep Gladiator (PDSF à partir de 45 495 $) est naturellement notre meilleur achat pour 2020.

S’il mérite de tels honneurs, c’est en grande partie grâce à ses capacités exceptionnelles au travail comme en conduite hors route. Muni du réputé V6 Pentastar de 3,6 litres, le Gladiator revendique le meilleur remorquage (7 650 livres) et la meilleure charge utile (1 600 livres) pour une camionnette intermédiaire à quatre roues motrices. N’oublions pas qu’un V6 EcoDiesel produisant 442 livres-pied de couple s’ajoutera à la gamme plus tard en 2020.

Véritable aventurier en version haut de gamme Rubicon ou Mojave, ce Jeep se démarque aussi par ses portières et son toit amovibles, à l’instar du Wrangler. En passant, il propose uniquement une cabine à quatre portes et une caisse de cinq pieds. L’intérieur plaît par son design, son espace, ses commandes et son système multimédia.

Oui, le Gladiator coûte plus cher à l’achat et à la pompe, mais si vous recherchez un jouet autant qu’un outil de travail, vous serez très bien servi.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Notre champion de l’an dernier, le Honda Ridgeline (PDSF à partir de 42 490 $), glisse en deuxième place. Contrairement aux autres modèles de la catégorie, celui-ci repose sur un châssis monocoque lui conférant une qualité de roulement et un comportement routier comparables à ceux d’un VUS. On aime également sa consommation d’essence raisonnable, sa caisse de chargement bien pensée et son excellente fiabilité.

Enfin, les Chevrolet Colorado et GMC Canyon (PDSF à partir de 24 098 $ et 24 798 $, respectivement) se classent en troisième place. Ils sont toujours offerts dans une grande variété de configurations et de versions, en plus des trois moteurs disponibles, dont un V6 de 3,6 litres et un quatre cylindres turbodiesel. L’efficacité de leur système à quatre roues motrices et la convivialité de leur système multimédia méritent aussi d’être soulignées. De plus, leurs prix sont imbattables.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Jeep Gladiator – 78% Honda Ridgeline – 77% Chevrolet Colorado/GMC Canyon – 76%

