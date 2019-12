Honda Ridgeline 2020 : nouvelle boîte de vitesses

Photo: Honda Canada Inc.

Honda vient d’annoncer des ajouts à sa camionnette intermédiaire Ridgeline pour l’année-modèle 2020. En fait, tous sauf un étaient déjà offerts au Canada, mais pas sur les versions de base vendues aux États-Unis.

Ce que vous devez donc retenir, c’est qu’une nouvelle boîte automatique à neuf rapports avec sélecteurs au volant remplace l’ancienne à six rapports. Un bon choix? Oui et non.

Dans le passé, nous nous sommes plaints de cette boîte à neuf rapports (également disponible dans le Pilot) qui provient non pas de Honda mais plutôt de l’équipementier ZF, critiquant ses réactions parfois lentes et saccadées. Cependant, elle a le mérite de réduire légèrement la consommation d’essence.

Photo: Honda

Au moment d’écrire ces lignes, Ressources naturelles Canada n’a pas encore publié les cotes officielles, mais Honda prétend que le Ridgeline brûle désormais 9,5 L/100 km sur l’autoroute au lieu de 10 L/100 km.

Il n’y a aucun changement au moteur V6 de 3,5 litres, qui génère toujours une puissance de 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, en plus de pouvoir remorquer jusqu’à 5 000 livres.

Encore une fois, les acheteurs du Ridgeline peuvent choisir parmi quatre versions, dont la Black Edition qui trône au sommet de la gamme. Celle-ci se démarque avec des roues de 18 pouces au fini noir, une garniture protectrice noire pour le pare-chocs, une barre de calandre noire chromée, des coutures et des tapis de plancher Black Edition ainsi qu’un éclairage ambiant rouge.

Le prix du Honda Ridgeline 2020 débute à 42 490 $, une hausse de 1 500 $ par rapport au modèle sortant.

