Le Gladiator Mojave, un premier Jeep « Desert Rated »

FCA a profité du Salon de l’auto de Toronto 2020 pour dévoiler en première canadienne le nouveau Jeep Gladiator Mojave, une version encore plus extrême du camion intermédiaire.

Vous connaissez l’appellation « Trail Rated » de Jeep? C’est ce qui certifie qu’un modèle a les caractéristiques et les compétences requises pour performer en dehors de la route et dans les sentiers selon les standards de la marque. Eh bien, ce Gladiator est le premier Jeep à recevoir la mention « Desert Rated », gage de robustesse et de performance à haute vitesse dans le sable et autres conditions désertiques.

Ça signifie que le véhicule a passé avec succès des tests et répondu à des critères bien précis dans cinq domaines : contrôle du roulement et stabilité, gestion de la traction, garde au sol, manœuvrabilité ainsi que résistance à la chaleur, à la poussière et au sable.

Photo: FCA

En détail, le Jeep Gladiator Mojave comprend un châssis renforcé, de nouveaux amortisseurs FOX spécialement calibrés avec réservoirs externes, des butées hydrauliques de compression FOX exclusives dans l’industrie, une suspension avant relevée de 2,5 centimètres, une plaque de protection avant argentée, des essieux plus robustes et des pneus tout-terrain Falken Wildpeak de 33 pouces .

N’oublions pas le capot de performance avec prise d’air ainsi que les sièges avec appuis latéraux supérieurs qui retiennent mieux les occupants.

Le V6 de 3,6 litres développant 285 chevaux peut être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à huit rapports. Le système à quatre roues motrices Command-Trac avec boîtier de transfert à deux régimes est aussi inclus.

Photo: FCA

Enfin, un bouton « Hors route Plus » permet d’ajuster la réponse de l’accélérateur, les passages de la boîte de vitesses et l’intervention de l’antipatinage selon les conditions en temps réel, par exemple quand vient le temps de ramper sur un lit de roches ou de gravir une pente sablonneuse. Éventuellement, il sera même possible de verrouiller l’essieu arrière à haute vitesse en mode « 4H ».

Le Jeep Gladiator Mojave 2020 sera en vente à partir du printemps.