[VIDÉO] Le Hennessey Jeep Gladiator de 1000 chevaux en action!

Vous vous souvenez de cette version démentielle du Jeep Gladiator 2020 concoctée par le préparateur texan Hennessey Performance le printemps dernier? Ce camion qui se fait appeler « MAXIMUS 1000 » parce qu’il renferme un moteur Hellcat poussé à 1 000 chevaux?

Eh bien, après avoir subi des tests dans le désert, ce vrai dur à cuire sur quatre roues a refait surface dernièrement dans une vidéo spectaculaire.

Avant d’aller plus loin, rappelons quelques faits sur ce Gladiator. À sa puissance démesurée s’ajoute un couple de 933 livres-pied, le tout contrôlé par une boîte automatique à huit rapports et des essieux renforcés avec différentiels Dana 60. On retrouve aussi des pare-chocs exclusifs, des jantes Hennessey de 20 pouces, des pneus tout-terrain BFGoodrich, des lumières à DEL supplémentaires, une suspension améliorée qui relève le véhicule de 15 centimètres et un intérieur sur mesure renfermant des sièges avec les logos Hennessey et MAXIMUS brodés.

Tu parles d’une belle vidéo promotionnelle pour convaincre des clients potentiels! Après avoir vu le MAXIMUS 1000 en action dans des dunes de sable, impossible de ne pas raffoler de ses prouesses.

À l’heure actuelle, seulement quatre des 24 exemplaires prévus ont été vendus. Hennessey a confié au site Carbuzz que la prise de commandes cessera le 24 avril, donc dans moins de deux semaines. Les intéressés doivent débourser, tenez-vous bien, 225 000 $US (environ 315 000 $CA), incluant le Jeep Gladiator de base. Ouf!