Hennessey Mammoth 6x6 : un Ram 1500 TRX de 1200 chevaux!

À peine deux semaines après le dévoilement d’une camionnette que plusieurs qualifient d’infernale et de cauchemar pour la planète, le Ram 1500 TRX 2021, le préparateur texan Hennessey annonce une version modifiée qui deviendra son camion le plus gros, le plus puissant, le plus exclusif et le plus cher en 29 ans d’existence.

Chers amis, dites bonjour au Mammoth 6x6!

Si le TRX ne fait qu’une bouchée du Ford F-150 Raptor avec son V8 suralimenté de 6,2 litres développant 702 chevaux, imaginez ce que ce nouveau mastodonte pourra faire. Hennessey compte remplacer le moteur Hellcat par le fameux Hellephant de 7,0 litres que Dodge vend à des particuliers et à des entreprises sur commande.

La puissance sera augmentée, croyez-le ou non, à 1 200 chevaux. Comme vous pouvez le voir, elle sera transférée non pas à quatre mais plutôt à six roues.

Et ce n’est pas tout. Le Mammoth 6x6 recevra une suspension hors route renforcée, de nouveaux pare-chocs, des DEL plus puissantes, une cabine et une caisse de chargement améliorées, en plus d’arborer une tête d’éléphant enragé en guise d’éléments graphiques sur les côtés (un détail qui plaira aux amateurs de Dodge et Ram mais qui laissera Monsieur et Madame Tout-le-monde bien perplexes).

« Le Mammoth 6X6 est une idée complètement ridicule et c’est exactement pour ça que nous allons le faire », explique le fondateur et grand patron de la compagnie, John Hennessey.

Seulement trois exemplaires seront fabriqués et les commandes seront acceptées à compter de du 4 septembre à midi, heure locale. Le prix? Pas moins de 500 000 $US (environ 654 000 $CA), incluant le camion d’origine.

