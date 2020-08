Ram 1500 TRX 2021 : cinq choses à savoir

En réponse au puissant Ford F-150 Raptor, Ram a levé le voile sur une variante complètement excentrique de sa camionnette 1500. Le TRX 2021 arrive donc avec un look d'enfer et une mécanique qui développe une puissance de plus de 700 chevaux.

Voici cinq choses à savoir à propos du Ram 1500 TRX 2021.

Un monstre sous le capot

Directement repris de la famille Hellcat, le TRX sera propulsé par un V8 HEMI de 6,2 litres surcompressé qui développe 702 chevaux et 650 lb-pi de couple.

Ce mastodonte pourra parcourir le 0-60 mi/h (96 km/h) en 4,5 secondes, et faire un sprint 0-100 mi/h en 10,5 secondes. Le quart de mile s’effectue en 12,9 secondes à une vitesse de 108 mi/h (174 km/h). Il sera aidé par une entrée d’air sur le capot qui est responsable de 50% de l’air entrant dans le moteur, alors que l’autre 50% sera à travers la grille de calandre.

Couplé à une transmission automatique à huit rapports, le TRX a d’ailleurs une vitesse maximale de 118 mi/h (190 km/h). Pour l’arrêter, le camion est muni de freins de 15 pouces à double piston pour l’avant, et à simple piston pour l’arrière.

Des changements esthétiques fonctionnels

Le constructeur a amené une série de modifications esthétiques pour rendre son TRX fonctionnel pour le hors route.

D’abord, il est plus large de huit pouces par rapport au reste de la gamme Ram 1500. Ceci permet de compenser l’augmentation de six pouces de la largeur de voie, puisque les pneus sont sensiblement plus gros à 35 pouces. Le camion est également surélevé de deux pouces par rapport aux autres variantes.

Puis, les angles d’attaque ont été retravaillés :

Un angle d’approche de 30,2 degrés,

Un angle de basculement de 21,9 degrés,

Un angle de départ de 23,5 degrés,

Une garde au sol de 11,8 pouces.

Prêt pour le hors route

Le TRX est doté de multiples aptitudes qui le permettra d’affronter tout type de terrain. D’abord, le camion a une capacité de remorquage allant jusqu’à 8100 lb (3674 kg), alors que sa capacité de chargement peut s’élever jusqu’à 1310 lb (594 kg).

Aussi, le véhicule a été contraint à une série de modifications pour sa suspension. Pour n’en nommer qu’une, il est muni d’amortisseurs de performance Bilstein Black Hawk e2. Dans des conditions extrêmes, il peut traverser des cours d’eau pouvant aller jusqu’à 32 pouces de profondeur.

Photo: FCA

Finalement, pour monter des terrains hasardeux, ce Ram est équipé d’une nouvelle boîte de transfert BorgWarner 48-13 qui permet le passage à travers toute obstruction hors route. Elle présente une plage basse de 2,64: 1.

Une série de modes de conduite

À la base, le TRX est muni de cinq modes de conduite : Auto, Sport, Tow (remorquage), Snow (neige) ainsi que Custom (mode personnalisé). Ceux-ci modifient une panoplie de paramètres, tels que le rouage, la transmission, la suspension, la réponse de l’accélérateur et la direction.

S’ajoutent aussi trois modes hors route : Mud/Sand (boue/sable), Rock (roche) et Baja. Tout comme les modes sur route, l’électronique gérera une série de paramètres afin d'améliorer l'expérience de la personne au volant et de bien adapter le véhicule à l'environnement dans lequel il se trouve.

Plusieurs technologies disponibles

De série, le Ram 1500 TRX arrive avec un écran tactile Uconnect de 12 pouces situé dans la console centrale. L’instrumentation du tableau de bord aura, quant à elle, un écran personnalisable de 7 pouces.

En option, il est possible d’obtenir un rétroviseur arrière numérique de 9,2 pouces, de même qu’une caméra 360 degrés. Cette dernière permet notamment de visualiser à travers l’écran tactile les obstructions situées devant le véhicule.

Un système audio haut de gamme Harman Kardon de 900 Watts avec 19 haut-parleurs et un extrême-grave de 10 pouces est aussi offert.

Le Ram 1500 TRX sera livrable en édition de lancement dont seulement 100 unités seront disponibles au Canada. L’édition de lancement sera offerte à partir de 114 995 $ alors que la version de base affichera un prix de 93 995 $.

