Ram 1500 TRX 2021 : le moteur Hellcat s'amène chez Ram

Les rumeurs sont plus que nombreuses à son sujet et l’excitation est dans le tapis. Le 17 août prochain, FCA dévoilera officiellement le Ram 1500 TRX 2021.

Cette nouvelle version de la camionnette pleine grandeur américaine misera autant sur les performances que sur les aptitudes en conduite hors route.

Dans le contexte de pandémie actuelle, le Ram 1500 TRX 2021 sera dévoilé en direct sur les pages Facebook et YouTube de Ram Trucks.

Les spéculations les plus sérieuses avancent que le moteur V8 Hellcat de 6,2 litres, déjà présent sous le capot des Dodge Challenger et Charger ainsi que du Jeep Grand Cherokee, y développe une puissance dépassant les 700 chevaux. On s’attend carrément à un rival direct du Ford F-150 Raptor.

Dès lundi prochain, nous serons en mesure de vous partager tout ce que nous savons au sujet de cette camionnette envers laquelle les attentes sont plus qu’élevées.

Photo: FCA

Pas un premier pick-up hors norme

Avant que Ram ne devienne une marque à part entière, Dodge a commercialisé une version fort audacieuse de cette camionnette au milieu des années 2000. En effet, à l’époque, on avait glissé le moteur V10 développée pour la Viper sous le capot du Ram. La puissance et le couple se chiffraient respectivement à 500 et 525 livres-pied.

Pour 2021, on s’attend à une approche fort différente, mais tout aussi hors de l’ordinaire.

