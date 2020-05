Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Ram 1500

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les camionnettes pleine grandeur.

Malgré quelques changements et ajouts technologiques de part et d’autre, l’ordre établi demeure le même. C’est donc le Ram 1500 (PDSF à partir de 44 245 $) qui remporte notre titre de Meilleur achat pour 2020.

Le Ram se distingue par son look plus attrayant que les autres, sa cabine spacieuse et luxueuse à la finition soignée, son comportement routier raffiné qui fait plaisir à toute la famille lors des déplacements quotidiens de même que son système d’infodivertissement convivial sur un écran allant jusqu’à 12 pouces.

Photo: FCA

Bien sûr, il nous impressionne aussi quand vient le temps de remorquer et son nouveau hayon multifonction en option s’avère très pratique. N’oublions pas les fameuses boîtes de rangement verrouillables intégrées aux ailes de chaque côté de la caisse.

Sur le plan mécanique, le Ram 1500 profite du système d’hybridation légère eTorque qui permet au V6 de 3,6 litres (de série) et au V8 HEMI de 5,7 litres (en option) de consommer moins d’essence. L’année 2020 apporte une autre alternative pour ceux qui désirent conjuguer puissance et économie de carburant, soit un V6 EcoDiesel de 3,0 litres développant 260 chevaux et 480 livres-pied de couple en plus de brûler aussi peu que 9,0 L/100 km en moyenne.

Photo: FCA

À égalité en deuxième place, le Chevrolet Silverado 1500 (PDSF à partir de 31 298 $) et le GMC Sierra 1500 (PDSF à partir de 32 498 $) charment avec leur sensation de solidité, leurs nouvelles technologies de remorquage dernier cri ainsi que la puissance et le raffinement de leur moteur V8 de 6,2 litres en option.

Finalement, la troisième marche du podium en 2020 revient au Ford F-150 (PDSF à partir de 32 339 $), qui propose toujours une panoplie de configurations et de motorisations, dont de puissants V6 EcoBoost qui procurent d’excellentes capacités de remorquage. Sa conduite est assez agréable également.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Ram 1500 – 80% Chevrolet Silverado 1500/GMC Sierra 1500 – 77% Ford F-150 – 76%

En vidéo : Ram 1500 ou Ford F-150?