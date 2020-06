Le Ram Rebel TRX s’en vient cet été!

Depuis le temps qu’on nous le promet, le grand jour est bientôt arrivé. Le tout nouveau et très redoutable Ram Rebel TRX sera officiellement dévoilé cet été.

La marque en a fait l’annonce aujourd’hui – quelques heures à peine avant le lancement du Ford F-150 2021 – par une mise à jour de sa photo de couverture sur Facebook.

Malheureusement, aucun autre détail n’a été fourni.

Photo: FCA

Lorsqu’il arrivera sur le marché, le Ram Rebel TRX deviendra le camion de série le plus puissant qui soit, du moins en attendant les Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV et autres monstres électriques du genre. Il emploiera une version du V8 suralimenté de 6,2 litres qui propulse les Dodge Challenger et Charger SRT Hellcat, avec plus de 700 chevaux à sa disposition.

Aussi coriace qu’habile en dehors de la route, il s’élèvera bien au-dessus de son principal rival, le Ford F-150 Raptor de 450 chevaux, sans parler de l’actuel Ram Power Wagon de 410 chevaux. Remarquez, des rumeurs avancent que la nouvelle génération du premier recevra le V8 suralimenté de 5,2 litres de la Mustang Shelby GT500, ce qui pourrait lui conférer lui aussi une puissance de 700 chevaux.

C’est à ne pas manquer!

En vidéo : un prototype du Ram 1500 Rebel TRX en action