Ce Jeep Gladiator 6x6 à moteur de Corvette sort de l’enfer

Comment rendre le Jeep Gladiator encore plus redoutable et extrême? Il y a différentes façons d’y arriver.

On vous a déjà montré le MAXIMUM 1000 (comme dans 1 000 chevaux) du préparateur texan Hennessey. Maintenant, voici une transformation qui va beaucoup plus loin, signée par une compagnie floridienne du nom de So Flo Jeeps.

Comme vous le voyez sur les images, le châssis a été sectionné puis allongé pour pouvoir ajouter un troisième essieu et en faire un 6x6 – une mode bien tenace parmi les adeptes de tuning, particulièrement aux États-Unis. Les six roues travaillent en permanence grâce à l’ajout d’un différentiel à glissement limité Detroit Truetrac.

Photo: So Flo Jeeps

La puissance qui leur est transférée s’élève à seulement 300 chevaux, mais elle permet de remorquer jusqu’à 12 000 livres comparativement à 7 650 livres pour le Gladiator ordinaire. Un V8 LS3 de 6,2 litres dérivé de la Corvette est disponible en option, fournissant 430 chevaux et 425 livres-pied de couple.

Dans un cas comme dans l’autre, un capot bombé en fibre de verre comprenant de multiples ouvertures trône au-dessus. Lui et le pare-chocs avant (avec la calandre intégrée) sont entièrement faits sur mesure et, jumelés aux phares accentués par des halos rouges, ils confèrent à ce Gladiator 6x6 un vrai look démoniaque.

Parmi les autres modifications, notons les pneus Patagonia de 38 x 15 pouces et la suspension rehaussée de cinq pouces qui augmente le débattement à 14 pouces au niveau de chaque essieu. Par chance, des marchepieds à commande électrique facilitent l’accès à bord et une barre stabilisatrice Falcon apporte un peu plus de maîtrise pour le conducteur.

Photo: So Flo Jeeps

En ce qui concerne la caisse à l’arrière, elle est protégée par une doublure en époxy et Kevlar, puis surmontée de barres antitonneau et d’un pneu de secours pleine grandeur. À l’intérieur de la cabine, on retrouve du cuir cousu à la main et résistant à l’eau comme dans les bateaux. Naturellement, les portières et le toit sont amovibles.

So Flo Jeeps peut vous construire cette bête infernale à partir de la modique somme de 140 000 $ américains, soit l’équivalent de 188 000 $ canadiens. Une autre version existe avec un moteur turbodiesel combiné à un moteur électrique et une batterie Tesla. Des preneurs?

En vidéo : le Jeep Gladiator 2020 mis à l'essai