Un Jeep Gladiator Willys s’ajoute pour 2021

Comme elle le fait avec son emblématique Wrangler, la marque Jeep ajoute une version Willys à sa camionnette Gladiator pour 2021 – une première.

« Le nouveau Gladiator Willys évoque la gamme originale des modèles Jeep tout en offrant un look agressif et des capacités accrues », a déclaré Jim Morrison, directeur de Jeep en Amérique du Nord.

Ça commence avec un lettrage « Willys » sur les bords du capot, un décalque « 4 Wheel Drive » sur le hayon, des jantes exclusives de 17 pouces au fini noir et une calandre sport au fini noir lustré. Huit couleurs de carrosserie sont proposées, soit Noir, Blanc, Bleu hydro, Cristal granit (notre préférée pour cette édition), Gris Raie, Gris acier, Rouge pétard et Snazzberry.

Photo: FCA

Dans la cabine du Gladiator Willys, on retrouve des tapis protecteurs et l’ensemble Technologie inclus de série. Ce dernier comprend notamment un écran multimédia de sept pouces avec Apple CarPlay et Android Auto.

Mais tout ceci est moins important que les pneus tout-terrain BFGoodrich KM2 de 32 pouces, les pare-pierres latéraux et amortisseurs haute performance du modèle Rubicon ainsi que le système à quatre roues motrices Command-Trac avec boîtier de transfert à deux vitesses (rapport de 2,72:1 en vitesse basse) et différentiel arrière à glissement limité.

Photo: FCA

Le moteur de série retenu pour cette version est le V6 Pentastar de 3,6 litres, qui développe 285 chevaux. Le V6 EcoDiesel de 3,0 litres est aussi disponible en option.

Le Jeep Gladiator Willys 2021 est en vente dès maintenant chez les concessionnaires et son prix débute à 50 745 $, auquel il faut ajouter 1 895 $ de frais de transport et de préparation. Sachez aussi que Jeep a légèrement bonifié l’équipement de toutes les versions pour 2021 et qu’une autre édition spéciale, appelée 80e anniversaire en hommage à la marque, apparaît au menu.

