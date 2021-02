Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Honda Ridgeline

Comme à chaque année, Le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Après un passage à vide dans les années 2010, les camionnettes intermédiaires reviennent à la mode ces dernières années. Une tendance qui s'est confirmée avec le retour du Ford Ranger et l’arrivée du Jeep Gladiator.

Le grand gagnant

C’est un camion un peu spécial qui remporte la palme cette année, le Honda Ridgeline dont les lignes ont été revues pour l'année-modèle 2021. Avec sa carrosserie autoporteuse à la place d’un châssis en échelle, son comportement routier ressemble plus à un Honda Pilot avec une boîte plutôt qu’à un vrai camion de travail. Et il faut bien reconnaître que la qualité de son roulement et ses capacités dynamiques surpassent tous ses concurrents.

Le Ridgeline se distingue aussi grâce à des aspects comme un coffre verrouillable sous la boîte qui peut se transformer en glacière, un hayon ouvrable de deux manières différentes ou une banquette arrière escamotable pour gagner de la place dans la cabine. Certains concurrents américains ont d’ailleurs copié certaines caractéristiques initiées par Honda.

Les performances du moteur donnent également satisfaction, le V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et 262 lb-pi de couple.

Photo: Honda

Les autres marches du podium

Derrière lui, on retrouve un modèle diamétralement opposé : le Jeep Gladiator. Dérivé du Jeep Wrangler avec une boîte à l’arrière, on a affaire à un camion plus costaud qui propose un roulement saccadé et nettement plus instable sur la route. Disponible avec deux moteurs V6 (essence ou diesel), le Gladiator offre des performance tout à fait adéquates. Et contrairement au Ridgeline, il dispose de véritables capacités hors-route.

Photo: FCA

Enfin, la troisième position revient au Chevrolet Colorado et au GMC Canyon, deux cousins dans la grande famille GM.

Photo: Julien Amado

Disponibles avec une grande diversité de moteurs et de versions, ils proposent des versions de travail, plus luxueuses pour un usage quotidien, ou plus aventurières avec les badges AT4 chez GMC et ZR2 chez Chevrolet.

En vidéo : GMC Canyon ou Honda Ridgeline?