Chevrolet Colorado ZR2 et GMC Canyon AT4 : bataille de baroudeurs

Dans la grande famille de GM, la base technique des camionnettes est similaire, puis est ensuite déclinée chez Chevrolet et GMC. Dans le cas des modèles intermédiaires, il s’agit du Chevrolet Colorado et du GMC Canyon.

Deux faux jumeaux moins populaires que les modèles pleine grandeur (Silverado et Sierra), mais qui peuvent tout de même compter sur une clientèle fidèle.

Pour ces deux modèles, il est également possible d’opter pour une déclinaison davantage orientée vers le hors route : le Colorado ZR2 et le Canyon AT4. Et comme nous avons eu la possibilité de les conduire à une semaine d’intervalle, cela méritait bien une comparaison directe!

Design : avantage Chevrolet

Photo: Julien Amado

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est vous! Je ne compte plus les pouces en l’air, et les petites discussions au feu rouge ou à la station-service. La dernière fois que l’on m’a autant parlé d’un véhicule, c’était lors de l’essai d’une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio…

En tout cas, le Colorado ZR2 semble beaucoup plaire aux automobilistes québécois. Il faut reconnaître qu’avec ses suspensions surélevées, sa calandre intimidante et sa robe intégralement noire, il ne passe pas inaperçu. Et avec un échappement plus libéré (1 775 $) et l’ensemble Midnight (4 015 $) qui ajoute des roues spécifiques et un arceau surmonté de lumières additionnelles, l’effet est encore plus saisissant.

Face à lui, notre Canyon AT4 d’essai avait l’air bien timide. Des pneus plus typés hors route, une calandre différente, des crochets d’arrimage rouges et c’est à peu près tout. GM Canada a tout de même ajouté un revêtement de caisse portant l’inscription GMC (550 $). Cela dit, si vous souhaitez vous rendre dans le bois sans vous faire remarquer le reste du temps, cela pourrait être un bon choix.

Sous le capot : égalité

Photo: Julien Amado

Impossible de départager nos protagonistes du jour puisqu’ils étaient équipés du même moteur. Un V6 de 3,6 litres qui développe 308 chevaux et 275 lb-pi de couple. Des valeurs amplement suffisantes, qui permettent de profiter d’accélérations énergiques et de reprises convaincantes.

Les deux véhicules étaient également dotés de la transmission automatique à 8 rapports, qui passe les rapports et rétrograde de manière efficace, mais dont la fiabilité à long terme demeure incertaine.

Avec leurs gros pneus et une hauteur qui fait concurrence à une armoire, la consommation de carburant augmente logiquement. Alors qu’un Colorado « normal » à moteur V6 consomme 12,1 L/100 km de moyenne, on grimpe à 14,1 L/100 km pour le ZR2.

De notre côté, le ZR2 et l’AT4 affichaient exactement la même moyenne après une semaine d’essai : 17,2 L/100 km. La température tournait autour de 0°C et la moitié du kilométrage a été réalisé en ville. Prévoyez donc un budget carburant conséquent si ces camions vous intéressent…

Le Canyon pour la route, le ZR2 pour les chemins

Photo: Julien Amado

Sur la route, les deux véhicules ont une approche similaire, mais ne se comportent pas tout à fait de la même manière. Haut perché à cause des suspensions typées hors route, le conducteur domine la route, au sens propre.

Cela ne facilite pas l’accès à bord, mais une fois assis derrière le volant on voit loin devant! Alors que l’on s’attendait à entendre des bruits de roulement importants et voir les suspensions faire du cheval à bascule à chaque freinage, les deux camions s’en tirent étonnamment bien sur l’asphalte.

La tenue de route, évidemment moins sereine qu’un modèle plus sage, demeure tout à fait acceptable au quotidien. En dépit d’un flou plus important au niveau de la direction et de mouvements de caisse plus marqués, le compromis route/hors route trouvé par GM impressionne. Lors des freinages appuyés ou des virages négociés à haute vitesse, nous avons noté que le Colorado, plus haut perché, remue un peu plus que le Canyon.

Photo: Julien Amado

Cela dit, le ZR2 demeure bien plus agréable à conduire sur la route qu’un Silverado Trail Boss, dont les suspensions occasionnent beaucoup plus de mouvements de caisse et une forte plongée au freinage.

En revanche, le Colorado devrait se montrer supérieur au Canyon en hors route. J’emploie le conditionnel ici, car les chemins terreux empruntés avec les deux véhicules n’étaient pas suffisamment difficiles pour se faire une idée précise de leurs capacités en dehors des sentiers battus.

Quoi qu’il en soit, si vous hésitez entre les deux, le Colorado ZR2 comme le Canyon AT4 sont parfaitement capables d’arpenter des chemins pour aller camper ou chasser dans le bois.

Habitacle : blanc bonnet et bonnet blanc

Photo: Julien Amado

Les différences demeurent minimes à l’intérieur, où l’on retrouve un tableau de bord classique et des commandes intuitives. Un écran central avec un système multimédia facile à utiliser, deux gros boutons rotatifs pour la ventilation et la température, un combiné d’instrumentation simple et lisible, ce n’est pas de la haute technologie mais c’est parfaitement fonctionnel. Les plastiques ne sont pas tous très agréables à regarder ou à toucher, et pour le prix payé, on s’attendait à mieux de la part de GM.

Les sièges pourraient offrir davantage de rembourrage, en particulier l’assise, cela se ressent particulièrement lors des longs trajets. Si vous ne dépassez pas deux heures de conduite consécutives, cela ne devrait pas poser de problèmes.

En conclusion

Les véhicules typés hors route étant à la mode ces temps-ci, le Chevrolet Colorado ZR2 et le GMC Canyon AT4 se placent idéalement dans cette mouvance. Surtout du côté de Chevrolet, qui a poussé le concept à l’extrême, et qui ravira ceux qui aiment « flasher » avec leur véhicule. Mais pour cela, il faudra payer plus cher que le Canyon, et avec quelques options bien choisies comme sur notre modèle d’essai, le prix frôle dangereusement les 60 000 $.

Plus discret et moins cher, le GMC devrait plaira aux pragmatiques qui privilégient l’efficacité à l’apparence. Si vous roulez 99% du temps sur la route, le Canyon AT4 est aussi un peu plus facile à vivre que le ZR2. À vous de voir où vous placez vos priorités…

