Le Honda Ridgeline 2021 adopte un look à l’américaine

Malgré toutes ses belles qualités, le Honda Ridgeline demeure loin derrière les camionnettes américaines de sa catégorie en termes de ventes – et bien sûr de son grand rival domestique, le Toyota Tacoma, qui trône au sommet. Le constructeur espère rétrécir l’écart en 2021 en lui donnant une sérieuse refonte.

D’abord, la carrosserie a été redessinée de fond en comble. Le capot est plus bombé, les ailes et les pare-chocs sont plus carrés, la calandre est plus agressive et les phares à DEL fournissent un meilleur éclairage qu’avant. Ces derniers sont reliés par une nouvelle bande plus prononcée – noire ou chromée selon la version.

Les roues de 18 pouces ont été revues pour donner au Ridgeline 2021 non seulement un look plus robuste mais aussi une voie élargie de 20 millimètres. Elles sont chaussées de pneus légèrement plus costauds. À l’arrière, on retrouve de nouveaux embouts d’échappement, encore là pour faire paraître le camion plus agressif.

Ceux qui veulent faire passer le style à un autre niveau pourront ajouter l’ensemble HPD (Honda Performance Development), qui comprend une calandre distinctive, des élargisseurs d’ailes en noir, de superbes jantes au fini bronze et des éléments graphiques HPD sur les parois de la caisse. Pas d’améliorations techniques, cependant, alors ce n’est pas tout à fait l’équivalent de TRD chez Toyota.

Dans la cabine, l’écran multimédia a été amélioré avec une meilleure résolution, des icônes plus simples à utiliser et un bouton physique pour le volume. Il y a par ailleurs de nouvelles coutures contrastantes sur les sièges et certaines versions arborent de nouvelles garnitures sur la planche de bord, le volant et la console.

Photo: Honda

Le moteur du Honda Ridgeline 2021 ne change pas. On parle du V6 VTEC de 3,5 litres à injection directe qui développe 280 chevaux par l’entremise d’une boîte automatique à neuf rapports, cette dernière ayant fait son apparition l’an dernier. Il est jumelé de série à un système quatre roues motrices à répartition active du couple.

Les capacités de charge utile et de remorquage demeurent les mêmes également, soit respectivement 1 580 et 5 000 livres.

Le Honda Ridgeline 2021 arrivera sur le marché canadien au début de l’an prochain et ses prix seront annoncés quelque temps avant.

