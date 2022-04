Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Honda Ridgeline

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les camionnettes compactes et intermédiaires sont désormais un segment de marché en pleine ébullition. Même si elles ont été délaissées pendant plusieurs années, leur format plus réduit que les modèles pleine grandeur semble plaire à une quantité croissante d’acheteurs.

Le Honda Ridgeline l’emporte

Comme en 2021, l’équipe d’experts du Guide de l’auto 2022 a couronné le Honda Ridgeline. Un modèle qui abandonne les traditionnels châssis en échelle au profit d’une structure monocoque, ce qui lui permet d’obtenir un comportement dynamique très proche d’un VUS.

Photo: Honda

À moins que vous ayez besoin d’un véhicule de travail pur et dur, le compromis trouvé par Honda conviendra à merveille aux acheteurs qui souhaitent la polyvalence d’une camionnette sans sa suspension sautillante…

Grâce à sa qualité de roulement et son confort au sommet de la catégorie, la camionnette signée Honda cumule les bons points. Surtout que son moteur V6 de 3,5 litres se montre toujours aussi performant. On peut également penser aux aspects pratiques (hayon spécifique, coffre caché sous la boîte, banquette arrière escamotable) qui ont été copiés par plusieurs concurrents au fil des années.

Photo: Honda

Les finalistes

Sur la deuxième marche du podium, nous avons sélectionné une camionnette aux antipodes du Ridgeline : le Jeep Gladiator. Dérivé du fameux Jeep Wrangler, le Gladiator propose des moteurs performants, ainsi qu’une belle diversité mécanique (essence et diesel). Sur la route, le roulement est plus sautillant et la conduite globalement fatigante quand on descend d’un Ridgeline. Mais le Gladiator fait partie des rares camionnettes à avoir de véritables capacités hors route, ce qui peut intéresser certains clients.

Photo: FCA

Pour finir, la troisième position est occupée par un duo en provenance de General Motors : les Chevrolet Colorado et GMC Canyon. Des véhicules polyvalents, dotés d’une gamme étendue de moteurs et de versions. Que ce soit pour le quotidien, pour travailler et même pour l’aventure avec les versions AT4 et ZR2, il y en a pour tous les goûts.

Photo: Julien Amado

Au moment des délibérations, nous n’avions pas encore évalué les nouveaux Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz, dont l’arrivée pourrait remettre en cause ce classement en 2023. À suivre…

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!