Chevrolet Colorado 2023 : cinq choses à savoir

Le Chevrolet Colorado profite d’une refonte complète pour l’année-modèle 2023 et ça tombe bien car son grand rival, le Ford Ranger, se renouvelle lui aussi. Ajoutez à cela le Nissan Frontier l’an dernier ainsi que le Toyota Tacoma l’an prochain et les choses deviennent drôlement intéressantes dans le segment des camionnettes intermédiaires.

Voici cinq choses que vous devez savoir au sujet du Chevrolet Colorado 2023, qui sera disponible chez les concessionnaires le printemps prochain.

Un moteur, trois niveaux de puissance

Les trois moteurs de la génération sortante, dont le diesel et le V6 de 3,6 litres, laissent place à un nouveau quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres. Mais attention, les chiffres varient d’une version à l’autre. Les WT et LT d’entrée de gamme ont droit à un moteur produisant 237 chevaux et 259 lb-pi de couple, pour une capacité de remorquage fixée à 3 500 lb.

Photo: Chevrolet

En option, ou de série dans les Z71 et Trail Boss, ça grimpe à 310 chevaux et 390 lb-pi de couple, permettant de remorquer 7 700 lb. Enfin, le Colorado ZR2 à vocation hors route jouit de la même puissance mais avec un couple de 430 lb-pi.

Une seule configuration

Chevrolet a aussi pris la décision de n’offrir qu’une seule configuration de carrosserie pour 2023, soit celle avec cabine double et caisse courte. Oubliez ainsi la caisse longue et la cabine allongée. Selon la compagnie, la demande trop faible pour ces dernières justifie leur abandon, mais quand on pense que le nouveau Ranger adoptera une stratégie inverse, c’est quand même curieux.

Il importe de préciser ici que le Colorado bénéficie d’un nouveau châssis et que son empattement est plus long de 8 cm. Par surcroît, en plus des cinq versions déjà mentionnées, une édition de lancement baptisée ZR2 Desert Boss s’amène avec un traitement esthétique unique et quelques équipements spécifiques.

Photo: Chevrolet

Une transmission, cinq modes de conduite

La boîte automatique à six rapports n’existe plus et c’est une bonne chose. Celle à huit rapports qui accompagnait le V6, plus douce et mieux adaptée au véhicule, est la seule qui est conservée. La consommation d’essence s’en trouvera améliorée, mais les cotes ne sont pas encore annoncées.

Au total, jusqu’à cinq modes de conduite seront offerts : Normal, Remorquage/Charge, Hors route, Terrain (pour ramper à basse vitesse sur les roches) et Baja (pour filer à vive allure dans le désert, si jamais vous vous trouvez dans un environnement pareil).

Photo: Chevrolet

Une caisse plus polyvalente

Du côté de la caisse, outre l’imposant arceau de sécurité qui permet au Colorado ZR2 de se distinguer davantage, il faut retenir les nombreuses solutions pratiques intégrées par les designers.

Par exemple, on compte huit crochets d’arrimage et des points d’appui pour des madriers de 2x6 et 2x8. Il y a ensuite la possibilité de positionner le hayon à mi-course, ce qui multiplie les options de chargement. De plus, à même le hayon se trouve un compartiment de 4 pouces de profondeur par 45 pouces de largeur pour ranger des outils et accessoires de toutes sortes. Ce n’est pas un hayon Multi-Flex comme celui du grand Silverado, mais bravo à Chevrolet!

Photo: Chevrolet

Une cabine plus techno

Le Chevrolet Colorado avait bien besoin d’un renouveau dans la cabine et le modèle 2023 ne fait pas les choses à moitié. Tout a été redessiné allant des sièges à la console centrale en passant par le poste de conduite. Voyez l’instrumentation numérique de 8 pouces et l’écran central tactile de 11,3 pouces avec fonctionnalités Google intégrées – une première dans la catégorie.

À l’instar du Silverado, l’écran est configurable de plusieurs façons. Il peut même afficher jusqu’à 10 angles de vue de caméra pour faciliter l’arrimage d’une remorque, les manœuvres de stationnement ou la conduite hors route. D’ailleurs, les versions Z71 et ZR2 ajoutent une caméra sous le camion, chose qu’aucun rival ne possède.

En vidéo : Premières images du Chevrolet Colorado 2023