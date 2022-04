Le GMC Canyon aura sa déclinaison AT4X

Les déclinaisons dites robustes se multiplient chez les constructeurs automobiles. Et après l’introduction d’une appellation AT4 qui s’est rapidement propagée dans son catalogue, GMC a récemment dévoilé le Sierra 1500 AT4X, une version plus poussée de l’ensemble AT4 qui vise à satisfaire les conducteurs plus sérieux en matière de conduite hors route.

Aujourd’hui, nous apprenons que c’est la camionnette intermédiaire Canyon qui recevra sa propre variante AT4X.

Tout comme le Sierra 1500 AT4X, le GMC Canyon AT4X recevra tout ce qu’il y a de plus robuste sur le plan mécanique. La seule image fournie par le constructeur n’est pas très révélatrice. Elle ne révèle que quelques indices au sujet de la venue de cette déclinaison plus extrême.

Mais si on se fie à la liste d’équipements que l’on retrouve sur le Sierra 1500 AT4X, on peut s’imaginer que ce nouveau Canyon ressemblera à son homologue Colorado ZR2 du côté de Chevrolet.

Alors que la version AT4 de la camionnette intermédiaire arbore des composantes parées à la conduite hors route modérée, comme une suspension légèrement surélevée, des plaques de protection et un train de pneumatiques spécifique au modèle, on peut espérer que l’emblème AT4X poussera la note avec des différentiels verrouillables électroniques à l’avant et à l’arrière et une suspension DSSV signée Multimatic.

