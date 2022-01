GMC Canyon 2022 : cinq choses à savoir

La deuxième génération du Canyon a peu évolué depuis sa commercialisation au cours de l’année 2014. L’année modèle 2022 brasse les cartes et retire le moteur d’entrée de gamme.

Voici cinq choses à savoir sur le GMC Canyon 2022.

Au revoir 4 cylindres de 2,5 litres!

Selon les informations obtenues par Le Guide de l’auto, General Motors prépare l’arrivée de la nouvelle mouture du GMC Canyon et de son jumeau Chevrolet Colorado pour 2023. GM nous précise que « [plusieurs] changements seront apportés aux deux camionnettes en ce qui concerne les motorisations ».

Le retrait du moteur quatre cylindres 2,5 litres n’a pas encore été confirmé par GM au moment d’écrire ces lignes. Cependant, le moulin demeure indisponible sur le site du constructeur. Pour l’instant, la gamme ne comptera donc que sur deux groupes motopropulseurs.

Photo: General Motors

Le Canyon offre toujours un V6 qui produit une puissance de 308 chevaux et un couple de 275 lb-pi. Le tout est jumelé à une boîte automatique à huit rapports.

Sinon, le consommateur peut opter pour un moteur quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres muni d’une transmission à six vitesses. Il développe 181 chevaux et 369 lb-pi de couple. Les rouages (à propulsion et intégral) sont disponibles pour les deux motorisations.

Par ailleurs, des rumeurs rapportées par le site GM Authority mentionnent que le V6 et le moteur turbodiesel feront place au 4 cylindres 2,7 litres turbo. Dossier à suivre!

Remorquage jusqu’à 7 700 lb

Équipé du V6, le Canyon peut tirer jusqu’à 7 000 lb avec l’ensemble Remorquage, alors que cette valeur grimpe à 7 700 lb avec le moteur diesel.

Photo: Julien Amado

Naturellement, ces données changent en fonction du format de la camionnette. Dépendamment des besoins, le client peut choisir la cabine multiplace ou allongée. Dans le premier cas, le véhicule peut accueillir la boîte longue (6,2 pieds) ou courte (5,2 pieds). Le deuxième utilise uniquement la caisse longue.

4 ou 5 passagers

Le nombre de passagers que peut accommoder l’habitacle varie en fonction de la cabine. En ce sens, quatre ou cinq personnes peuvent s’asseoir à bord. Par ailleurs, le conducteur est servi par un écran de 3,5 pouces (4,2 en option) incrusté dans l’instrumentation entre les cadrans.

Photo: General Motors of Canada Ltd.

L’affichage du système d’infodivertissement mesure 7 pouces dans les versions Élévation de série et 8 pouces pour le reste de la gamme. Les applications Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office, de même que le point d’accès sans fil. La chaîne hi-fi Bose et la recharge par induction pour téléphone mobile sont optionnelles.

Des aides à la conduite en option

De série, le GMC Canyon n’offre pas de systèmes d’aide à la conduite. Il faudra cocher l’ensemble Groupe d’alertes au conducteur qui inclut l’alerte de sortie de voie, le système automatique d’alerte d’accident et le radar de stationnement arrière.

Photo: General Motors

Sachez que le radar est absent sur tous les modèles fabriqués après le 20 décembre 2021, en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Sur le plan de la sécurité, le Canyon possède six coussins gonflables.

Combien coûte le Canyon?

Avec ses multiples versions disponibles, nous vous dressons une liste pour mieux comprendre l’échelle de prix du Canyon. Notez que tous les coûts incluent les frais de transport et de préparation.

Élévation de série : 34 128 $

Élévation : 38 828 $ à 48 913 $

AT4 : 44 548 $ à 51 998 $

Denali : 51 748 $ à 56 288 $

En vidéo : Honda Ridgeline ou GMC Canyon?