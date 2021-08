GMC Canyon AT4 OVRLANDX : un Canyon plus extrême s’en vient

Est-ce que le GMC Canyon est sur le point de nous offrir une version encore plus axée sur la conduite hors route? Après la version AT4, plusieurs rumeurs appuyées par des images de photographes-espions laissent croire qu’un modèle appelé Canyon AT4X est en préparation et verrait le jour lors du renouvellement anticipé pour l’année-modèle 2023.

Ce serait un peu comme Chevrolet, dont le Colorado est disponible en versions ZR2 et ZR2 Bison, la seconde se montrant encore plus robuste et aventureuse que la première.

Pour l’instant, GMC ne fait aucune annonce officielle, mais elle nous donne peut-être un aperçu de ce que cette camionnette extrême serait capable avec un concept appelé AT4 OVRLANDX.

Photo: General Motors

Conçu comme véhicule d’expédition sans limites, le Canyon en question adopte un pare-chocs avant renforcé avec treuil et crochets de remorquage ainsi qu’une barre tubulaire devant la calandre, un châssis élargi avec davantage de protections en dessous et dans le bas de la carrosserie de même qu’une suspension relevée intégrant des amortisseurs Multimatic DSSV et des bras en fonte.

Sous les élargisseurs d’ailes se trouvent des roues de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain BFGoodrich KM3 de 33 pouces adaptés à la boue. Le résultat est une garde au sol de 10 pouces (25,4 centimètres), un angle d’approche de 27,7 degrés et une hauteur de passage à gué de 32,1 pouces (81,5 centimètres), le tube d’admission d’air sur le côté du capot aidant.

Photo: General Motors

Le moteur sous le capot est un V6 de 3,6 litres qui transmet sa puissance via une boîte automatique à huit rapports et des différentiels à verrouillage électronique. Le concept créé sur mesure possède également un auvent, une tente sur le toit, une cuisinette et des tiroirs dans la caisse, des réservoirs d’essence et d’eau et même un panneau solaire. La calandre et les phares ont un style unique, tandis que l’intérieur est revêtu de cuir exclusif.

Le vice-président de Buick et GMC, Duncan Aldred, affirme que la réaction des consommateurs à ce véhicule aidera la marque à « mieux servir le marché grandissant des acheteurs qui se consacrent à fond au plein air. »

En vidéo : Combien coûte... le GMC Canyon 2021?