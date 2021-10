GMC Sierra 2022 : nouvelle allure et plus de luxe

À l’instar du Chevrolet Silverado, le GMC Sierra verra sa gamme bonifiée pour 2022 avec l’ajout de deux nouvelles versions et d’une multitude de caractéristiques.

C’est ce qu’a appris Le Guide de l’auto dans le cadre d’une conférence organisée par General Motors. Le tout coïncide avec la première apparition publique de la camionnette au cours d’une publicité télévisée lors de la soirée de football ce jeudi.

Denali Ultimate

Parmi les grandes nouveautés attendues pour la nouvelle année, notons l’ajout de la version Denali Ultimate. L’idée est de capitaliser sur la force et le succès de ce qu’est devenue la sous-marque Denali au cours des deux dernières décennies et de repousser les standards en proposant une version encore plus luxueuse.

De série, le Sierra Denali Ultimate sera équipé de la technologie d’assistance à la conduite Super Cruise. D’abord introduite chez Cadillac, cette caractéristique pourra être utilisée même en période de remorquage. Elle sera offerte en option pour le Sierra Denali « régulier ».

Sur le plan stylistique, on remarque l’intégration de nouveaux phares. En plus du hayon MultiPro, on a droit au recouvrement de caisse de type CarbonPro. On remarque aussi que les différents emblèmes et la grille de calandre sont chromés et noircis. Dans le motif du cuir a été intégrée la carte du mont Denali en guise de clin d’œil au nom du modèle.

Sous le capot de cette version du Sierra loge le moteur V8 de 6,2 L qui développe 420 chevaux. Il est jumelé à une transmission automatique à six rapports.

Photo: General Motors

Une version AT4 un peu plus extrême

Pour 2022, GMC n’a pas repoussé uniquement les limites du Sierra Denali. En effet, on a fait de même avec la version AT4 qui se décline désormais en AT4X. Tout comme le Denali Ultimate, il est livré de série avec le V8 de 6,2 L. Histoire de maximiser le comportement sur la route et hors route, il est équipé des suspensions Multimatic et d’amortisseurs DSSV.

Photo: General Motors

Le boîtier de transfert à deux vitesses permet de choisir un mode de conduite en fonction de la surface sur laquelle on se trouve. Sur un terrain particulièrement rocailleux, il est possible de conduire à l’aide d’une seule pédale. Afin de limiter les dégâts hors des sentiers battus, le Sierra AT4X est muni de plaques de protection du soubassement.

Cette version du Sierra peut charger jusqu’à 1420 livres dans sa caisse et remorquer jusqu’à 8900 livres.

Photo: General Motors

À bord

Autant dans le cas de la version Denali Ultimate que pour le AT4X, le numérique est à l’honneur dans l’habitacle. En plus d’un système d’infodivertissement de 13,4 pouces qui intègre Google et l’affichage tête-haute de 15 pouces, on a droit à une instrumentation numérique de 13,4 sous les yeux. Cette dernière peut être configurée selon les désirs du conducteur.

Photo: General Motors

Les deux modèles sont aussi équipés du système de son Bose qui répartit vos chansons préférées dans douze haut-parleurs.

Comme on peut le voir sur les photos, les concepteurs ont dit au revoir au levier de vitesse positionné sur la colonne de direction. Comme avec le Silverado 2022, il a été relocalisé dans la console centrale.

Optimisation du moteur à quatre cylindres

Comme c’est le cas avec le Silverado 2022, GMC optimise son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,7 L pour l’année à venir. Son couple s’élèvera dorénavant à 420 livres-pied.

Le V8 de 5,3 L ainsi que le six cylindres en ligne turbodiesel Duramax continuent de figurer au catalogue.

Il est prévu que le GMC Sierra 2022 arrive en concession dès le printemps prochain. L’échelle de prix pour le marché canadien n’a pas encore été divulguée.

En vidéo: coup d'oeil sur l'habitacle du GMC Sierra Denali 2021