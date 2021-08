Quoi choisir entre un Chevrolet Colorado et un Ram 1500?

Je suis à la recherche d’une camionnette, mais j’hésite entre les deux formats : intermédiaire et pleine grandeur. J’ai un bateau de 3 000 livres et une roulotte de 4 000 livres. Je fais beaucoup de route, donc j’ai besoin d’un véhicule fiable et confortable. J’ai l’œil sur le Chevrolet Colorado Z71 2018 avec le V6 de 3,6 litres et le Ram 1500 2018, lui aussi équipé d’un V6 de 3,6 litres. J’ai un budget d’environ 35 000 $.

Bonjour Alec,

En effet, bien qu’elles soient toutes les deux des camionnettes, le Colorado et le Ram 1500 sont deux véhicules différents. Considérant les charges que vous avez à tirer, personnellement, je ne vois pas l’utilité de faire le saut vers une camionnette de grand format. En effet, dans la configuration mentionnée, le Colorado peut remorquer jusqu’à 7 000 livres. Je serais donc tout à fait à l’aise de tirer votre bateau ou votre roulotte avec le véhicule. Il va de soi, puisqu’il est de plus petit format, que le Colorado est bien moins encombrant. Si vous habitez en milieu urbain ou en banlieue et que le stationnement est un enjeu, pensez-y deux fois plutôt qu’une avant d’opter pour une camionnette pleine grandeur.

Tel que mentionné, le confort fait partie de vos critères. À notre avis, le Ram 1500 l’emporte sur le Colorado à ce chapitre. Qui plus est, tout dépendant de la configuration de cabine pour laquelle vous opterez, le Ram 1500 vous offrira une meilleure habitabilité. Si vous prévoyez vpyager avec souvent plusieurs occupants à bord du véhicule, ce facteur serait à considérer.

En terminant, il faut savoir que sur le plan de la consommation de carburant, il n’y a pas de réelle économie à opter pour une camionnette intermédiaire plutôt que pleine grandeur en faisant référence aux deux modèles qui vous intéressent. En effet, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 12,6 L/100 km pour le Ram 1500 en conduite combinée, contre 12,2 L/100 km pour le Colorado.