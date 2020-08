Jeep Gladiator Farout : un concept pour les expéditions extrêmes

Ceux qui ont l’âme des grands aventuriers ont de quoi rêver en voyant le Jeep Gladiator Farout, un nouveau concept qui pousse la redoutable camionnette de Jeep vers des sommets encore plus hauts et lointains.

Basé sur le nouveau Gladiator EcoDiesel 2021, qui peut être commandé dès maintenant et sera officiellement mis en vente plus tard cet été, ce véhicule spécial devait d’abord être présenté au Moab Easter Jeep Safari en avril, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’inspire d’un autre concept, le Jeep Wayout, inauguré lors de l’édition 2019 de cette même classique printanière.

« De plus en plus d’amateurs aiment partir en expédition dans l’arrière-pays et ce concept Farout est l’occasion pour nous de démontrer une fois de plus le potentiel du Gladiator tout en recueillant les impressions de nos clients passionnés », affirme Jim Morrison, directeur de la marque Jeep en Amérique du Nord.

Tout comme le Jeep Wrangler EcoDiesel (et le Ram 1500 EcoDiesel), le Jeep Gladiator Farout exploite un V6 EcoDiesel de 3,0 litres qui génère une puissance de 260 chevaux et un couple de 442 livres-pied. Il mise de plus sur une nouvelle boîte automatique TorqueFlite 8HP75 à huit rapports, programmée pour des changements de rapport à bas régime et autres exigences de la conduite hors route. Cette boîte comprend un dispositif d’arrêt-redémarrage automatique du moteur pour économiser encore plus de carburant. Toutefois, les cotes de consommation demeurent inconnues.

Photo: FCA

Une boîte vient fermer la caisse de chargement et protéger l’équipement qui s’y trouve. Une grande tente sur mesure de 16 pieds de longueur par 7,5 pieds de hauteur est rangée sur le toit. La compagnie dit qu’elle se déploie en quelques secondes seulement et convient sans problème à quatre personnes.

L’extérieur se démarque aussi avec une nouvelle couleur Gris Earl, du noir contrastant sur les ailes, le capot, le hayon et les boîtiers de rétroviseurs ainsi que du jaune fluo sur certains éléments comme les emblèmes et les crochets de remorquage.

Jeep ne montre aucune image de la cabine, malheureusement, mais dit que les garnitures en bois et l’éclairage ambiant doux s’accompagnent de trucs pratiques comme un frigo, une plaque de cuisson et des supports de rangement. Les sièges sont recouverts de cuir bleu foncé avec des insertions en flanelle à carreaux et des coutures orangées.

Enfin, pour réellement explorer les coins les plus reculés, le Gladiator Farout reçoit une suspension signée Jeep Performance qui soulève le véhicule de deux pouces. Les roues de 17 pouces au fini charbon mat sont chaussées de pneus tout-terrain de 37 pouces conçus pour la boue. Un pare-chocs avant modifié intégrant un treuil d’une capacité de 12 000 livres, des barres antipierres sur mesure, des amortisseurs FOX de haute performance et un support de toit intégré font aussi partie de l’ensemble.

