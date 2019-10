Une version militaire pour le Jeep Gladiator

Le constructeur américain Jeep et le manufacturier de véhicules militaires légers AM General se sont associés pour créer le concept du Jeep Gladiator Extreme Military-Grade Truck (XMT).

Dans le cadre de l’Annual Meeting and Exposition of the Association of the U.S. Army (AUSA) qui a eu lieu lundi, AM General a présenté une version modifiée du Jeep Gladiator. La compagnie souhaite subvenir aux besoins des marchés qui cherchent un véhicule tactique militaire léger.

La polyvalence de la plateforme du Gladiator permettrait au fabricant de produire des camions qui répondent aux exigences de leurs clients. Par exemple, construire un véhicule de transport ou encore un véhicule de commandement.

Andy Hove, président et le PDG d’AM General, nous explique l’idée derrière l’alliance. « Ce partenariat nous donnera l’opportunité de montrer notre expertise dans le domaine des véhicules tactiques légers. Ceci permettra au groupe FCA de maximiser la portée mondiale du Gladiator et de [le] faire potentiellement entrer dans de nouveaux marchés militaires. »

AM General a identifié le Jeep Gladiator 2020 comme étant la camionnette intermédiaire ayant les meilleurs atouts pour le travail. Le manufacturier apostrophe le fait que le camion a une capacité de remorquage de 7 650 lb (3 470 kg) et une charge utile de 1 600 lb (726 kg). La compagnie souligne qu’il s’agit aussi de la plateforme idéale pour développer le bolide.

Avec plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie de la défense, AM General a ciblé les composantes pour améliorer la maniabilité hors route du camion. Le Gladiator XMT sera équipé à la fois de pièces militaires faites sur commande et de pièces disponibles sur le marché.

Jim Morrison, le chef de Jeep North America, expose les mérites du camion. « Le Jeep Gladiator […] inclut deux systèmes 4x4, des systèmes de blocages du différentiel, des panneaux de protection, des crochets d’arrimage, ainsi que des angles d’attaque, de crête et de fuite impressionnants – c’est la plateforme idéale pour un véhicule concept militaire ».

La production du prototype devrait entrer en œuvre au courant de l’année 2020, si l’intérêt et la demande sont suffisants. Par conséquent, des modèles à essence et au diésel seront offerts aux clients militaires.

AM General

AM General conçoit, fabrique, fournit et prend en charge des véhicules spécialisés pour des clients militaires et commerciaux du monde entier. La compagnie est derrière le Humvee, mieux connu sous le nom de Hummer. Elle a produit plus de 300 000 véhicules pour plus de 70 pays. Ses plus grandes installations se retrouvent dans les états de l’Ohio, de l’Indiana et du Michigan.