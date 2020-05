Moteurs diesel : oui ou non?

Au cours des dernières années, on a vu les principaux acteurs de la catégorie des camionnettes pleine grandeur ajouter des motorisations diesel à leur offre.

Il y a bien sûr le Ram 1500 EcoDiesel, présent sur le marché depuis belle lurette, on a vu plus récemment apparaître les Ford F-150 Power Stroke ainsi que les GMC Sierra et Chevrolet Silverado Duramax.

Plus onéreuses à l’achat, ces variantes alimentées au diesel proposent en revanche une consommation de carburant intéressante en plus d’une capacité de remorquage supérieure. Est-ce assez pour justifier l’achat d’une telle camionnette?

De passage à l’émission Salut Bonjour, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert pèse le pour et le contre pour vous aider à faire un choix éclairé.