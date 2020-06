Le Ford F-150 2021 arrive et il est pensé pour travailler

Les camionnettes pleine grandeur n’ont jamais été aussi populaires! Au Canada, il s’est vendu près de 150 000 Ford Série F l’année dernière, et des dizaines de milliers de ses concurrents.

Même s’ils sont tous bons, le Ford F-150 demeure au sommet des ventes pour deux raisons : il existe depuis longtemps, et il offre ce que les consommateurs demandent. C’est aussi simple que ça. Il n’a pas besoin d’offrir des trucs extravagants pour plaire.

Ainsi se dévoile une nouvelle génération du F-150, disponible en concession en novembre, si tout va bien, en tant que modèle 2021.

Un Ford F-150 plus techno que jamais

En apparence, le Ford F-150 2021 ressemble à celui d’ancienne génération. Mais quand on prête attention aux détails, on constate qu’il a été entièrement redessiné. On apprécie particulièrement le devant du véhicule, avec des lumières DEL qui viennent agrémenter l’ensemble, tout en accentuant certains traits, un peu comme un artiste photographe utilise la lumière pour mettre en évidence des aspects de son modèle.

Cela dit, c’est à l’intérieur que la refonte esthétique frappe réellement. On a maintenant droit à un écran multimédia de 8 pouces de série, et à un gros écran de 12 pouces en option. C’était là l’un des plus gros problèmes de l’ancien F-150, qui demeurait sensiblement le même depuis 2015. Avec l’écran de 12 pouces, on intègre enfin un système multimédia à la hauteur du design.

Photo: Ford

Ford a choisi un écran classique, à l’horizontale, plutôt que d’imiter le Ram 1500 avec un gros écran à la verticale. En fait, les clients de Ford, sondés lors d’innombrables groupes de discussion, on dit préférer des boutons physiques pour contrôler le volume ou encore la température de la cabine.

Malgré ce choix plus conservateur, le F-150 2021 sera pas mal techno. Selon les options choisies, il pourra même être équipé d’un système qui permettra une conduite sans les mains, essentiellement sur l’autoroute. Pour les gens qui font de longs trajets, cette option est intéressante, puisqu’elle diminuera la fatigue causée par les corrections incessantes que l’on fait sans s’en rendre compte. À cela s’ajoutent le stationnement automatique, le contrôle du recul avec une remorque ainsi que d’autres particularités qui viendront faciliter la vie de la personne au volant.

Photo: Ford

Une version hybride au menu

Le Ford F-150 2021 sera disponible avec pas moins de six moteurs différents! La plupart existaient déjà sous le capot de l'ancienne génération, mais on ne sait pas si leur puissance et leur capacité de remorquage vont changer. Cela dit, lors de la présentation, on nous a confirmé qu’ils seront tous plus efficaces que sur les versions 2020.

Ainsi, les moteurs disponibles sont les suivants :

V6 atmosphérique de 3,3 litres

V6 biturbo EcoBoost de 2,7 litres

V8 atmosphérique de 5,0 litres

V6 biturbo de 3,5 litres EcoBoost

V6 turbodiesel de 3,0 litres

V6 biturbo de 3,5 litres EcoBoost hybride

Oui, vous avez bien lu! Il y aura enfin une version hybride du Ford F-150 pour 2021. On ne connait toujours pas les spécificités techniques de cette variante, mais elle sera forcément plus puissante que le moteur EcoBoost de 3,5 litres, puisque l’ensemble est en fait ce même moteur aidé par un moteur électrique de 35 kW. Il devrait permettre au F-150 hybride de faire plus de 1200 km avec un réservoir d’essence, et de remorquer plus de 12 000 livres. Ça, c’est intéressant!

Photo: Ford

Pensé pour ceux qui travaillent

On fait souvent des blagues en disant que les acheteurs de pickups n’en ont pas réellement besoin, qu’ils pourraient avoir un véhicule plus petit, etc. Mais la vérité, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur camion, et c’est ces gens-là que Ford veut comme client. Cette nouvelle génération du F-150 inclut un paquet de gadgets pensés pour leur rendre la vie plus facile.

Par exemple, Ford a constaté que plusieurs travailleurs font des siestes dans leur camion. Le F-150 2021 aura donc des sièges qui pourront s’abaisser complètement, en plus d’offrir un support pensé pour les dormeurs. Fallait y penser!

Ensuite, il sera possible de transformer la console centrale en espace plat, idéal pour travailler avec un ordinateur portable, ou même manger son diner. Sinon, le hayon de la camionnette peut être munie de règles, compas, et autres accessoires pour permettre de la transformer en banc de travail pour scier le bois, ou autre travail manuel.

Photo: Ford

Finalement, on peut, en option, équiper sa boîte d’un générateur baptisé Pro Power Onboard qui permet de brancher des outils électriques à même votre camion. Selon les options, vous pouvez opter pour 120 ou 240 volts, pour une puissance électrique allant de 2,4 à 7,2 kW. Pratique, vous dites?

Bien entendu, le comportement routier du F-150 variera beaucoup selon la version choisie, les types de suspensions, de pneus, etc. Ce texte présente les principaux changements, et vous constatez que s’ils ne sont pas extrêmes, ils correspondent tous à des choses que les gens qui travaillent vraiment avec leur camion recherchent.

C’est exactement ça qui va permettre au F-150 de rester à la tête des palmarès des ventes.