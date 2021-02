Ram lance sa camionnette la plus écoénergétique de son histoire

Les moteurs diesels sont presque complètement disparu du marché nord-américain, sauf dans le segment des camionnettes. Et pour cause : leur couple prodigieux, leurs capacités de travail remarquables et leur faible économie de carburant les rendent intéressants pour les entrepreneurs.

Sur ce dernier point, le Ram 1500 EcoDiesel 2021 sera bientôt disponible dans une nouvelle version appelée Tradesman HFE – trois lettres qui signifient « High Fuel Efficiency ». C’est la camionnette Ram la plus écoénergétique de l’histoire.

Sa cote de consommation moyenne est de 8,9 L/100 km, soit 10,4 L/100 km en ville et aussi peu que 7,1 L/100 km sur l’autoroute. Il n’en manque vraiment pas beaucoup pour descendre sous les 7,0 L/100 km, ce qui aurait été impensable il y a quelques années à peine.

Photo: Stellantis

À titre informatif, le champion demeure le Chevrolet Silverado Duramax avec une moyenne de 8,8 L/100 km, dont 7,2 L/100 km sur l’autoroute.

Bien sûr, le Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel en question est une version à deux roues motrices dotée de l’équipement de base. On peut l’avoir uniquement avec la cabine double, la caisse de cinq pieds et sept pouces ainsi que les roues de 20 pouces. Il y a aussi une calandre, un couvercle de caisse et des pare-chocs au fini noir, des marchepieds pleine longueur et des sièges en tissu.

Photo: Stellantis

Sous le capot, le moteur diesel à six cylindres de 3,0 litres génère 260 chevaux et un couple de 480 livres-pied via une boîte automatique à huit rapports. Il serait certainement possible de le rendre encore plus efficace avec une boîte à 10 rapports, comme chez GM ou Ford, mais Ram n’en possède pas.

Selon le constructeur, une autonomie totale de plus de 1 600 kilomètres est possible avec sa camionnette diesel… à condition de ne pas remorquer et que la météo soit favorable.

