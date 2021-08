Mercedes-Benz : bientôt la fin du moteur V8?

D’après un document interne qui a par la suite été diffusé sur Internet, Mercedes-Benz ne sera pas en mesure de proposer de moteur V8 pour l’année-modèle 2022. On explique notamment cette annonce par des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement.

Cela étant, dans le mémo, on y lit également qu’il ne s’agit pas de la seule et unique cause. Dans un élan de spéculation, on pourrait être porté à croire que cette motorisation ne serait plus conforme aux plus récentes normes anti-polluantes.

Il est à noter que les clients ayant déjà commandé leur véhicule Mercedes-Benz 2022 à moteur V8 pourraient ne pas le recevoir.

Cette décision toucherait l’ensemble des modèles suivants :

C 63 S AMG Coupe

C 63 S AMG Cabriolet

GLC 63 S AMG Coupe

GLC 63 AMG

GLC 63 S AMG

E 63 S AMG

E 63 S AMG Wagon

Mercedes-AMG GT 63

Mercedes-AMG GT 63 S

GLE580 4MATIC

GLS580 4MATIC

GLE 63 S AMG

GLE 63 S AMG Coupe

GLS 63 AMG

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

G550

G 63 AMG

Comme le mentionnait nos confrères de Road & Track, Aston Martin utilise le V8 de de 4 litres de Mercedes-Benz pour la V8 Vantage, le DBX ainsi que la DB11. Or, le site américain précisait avoir eu la confirmation que cette annonce n’aurait pas d’impact pour le constructeur britannique.