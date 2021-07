Mercedes me Charge : une nouvelle plateforme de recharge voit le jour

Alors qu’elle s’apprête à commercialiser ses premiers véhicules 100% électriques de la bannière EQ en Amérique du Nord, Mercedes-Benz annonce aujourd’hui une solution de recharge pour faciliter la vie des conducteurs canadiens.

Il s’agit d’une plateforme appelée Mercedes me Charge. Dès son lancement, les conducteurs de modèles Mercedes-EQ, à commencer par la grande berline EQS (trois ans de services), auront accès à quelque 4 900 prises de recharge publiques, soit plus de la moitié des bornes disponibles à travers le pays.

Le tout est rendu possible grâce à un partenariat stratégique avec ChargePoint, FLO et d’autres fournisseurs de services de recharge au Canada. Mercedes me Charge pourra également permettre l’accès à plus de 2 400 bornes semi-publiques supplémentaires qui font partie du réseau de ChargePoint – par exemple dans les lieux de travail, les centres commerciaux et les hôtels.

Mercedes-Benz explique que d’autres partenaires de réseau se joindront au service après le lancement. Et naturellement, les futurs conducteurs de véhicules hybrides rechargeables de la compagnie pourront aussi en profiter.

Utilisation simplifiée

Comment ça marche? Avec la fonctionnalité « Brancher et recharger », il suffit d’ouvrir la trappe, de brancher le véhicule et le tour est joué. Ensuite, il est possible de gérer la recharge et le paiement via le système d’infodivertissement MBUX, au moyen de l’application Mercedes me ou en utilisant la carte Mercedes me Charge.

Bien entendu, il faut avoir au préalable créé un compte Mercedes me et activé le service Mercedes me Charge, mais ça évite justement de devoir créer un compte auprès de chaque réseau de recharge, à s’abonner à des services supplémentaires ou à garder différentes cartes de recharge à portée de main.

La plateforme Mercedes me Charge travaille également de pair avec le système de navigation du véhicule afin que les conducteurs puissent déterminer l’itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts pour la recharge, en tenant compte des embouteillages, des changements de style de conduite et du degré d’occupation des bornes de recharge en temps réel. En outre, une fonction exclusive de recharge verte garantit qu’une quantité équivalente d’électricité provenant de ressources renouvelables est injectée dans le réseau pour recharger les véhicules.

En complément de tout ça, Mercedes-Benz Canada s’est associée à FLO et à Qmerit, donc les clients qui le souhaitent pourront se procurer une borne de recharge résidentielle (FLO Maison X5) et la faire installer de manière simplifiée.

« Mercedes-Benz Canada combine la gamme exceptionnelle de produits Mercedes-EQ à venir avec le meilleur écosystème électrique pour que les conducteurs de Mercedes-EQ puissent bénéficier d’une tranquillité d’esprit et d’une grande commodité lors de leurs trajets électriques, a déclaré Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada. Grâce à des partenariats avec des experts reconnus dans le domaine de la recharge électrique, Mercedes me Charge offre aux conducteurs une vaste couverture de recharge d’un océan à l’autre, en plus d’une navigation fluide et d’options de recharge verte. À la maison comme sur les routes canadiennes, les conducteurs de Mercedes-EQ jouiront d’un luxe électrique moderne sur toute la ligne. »

