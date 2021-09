Mercedes-Benz EQS 2022 : à peine plus chère qu'une Classe S

Premier véhicule 100% électrique de Mercedes-Benz, la toute nouvelle berline pleine grandeur EQS 2022 doit arriver chez les concessionnaires canadiens vers la fin de 2021 et la compagnie nous annonce aujourd’hui ses prix.

Offerte en une seule version (580 4MATIC) à partir de 144 200 $, la Mercedes-Benz EQS coûte à peine 1 300 $ de plus qu’une Classe S 2022 à essence dotée d’un équipement comparable. Elle génère une puissance équivalente, soit 516 chevaux, et son autonomie sera de plus de 600 kilomètres (le chiffre exact de Ressources naturelles Canada n’est pas encore publié).

D’un autre côté, son prix de base la place nettement au-dessus des Tesla Model S (à partir de 113 610 $, 623 à 652 km d’autonomie) et Porsche Taycan (à partir de 119 900 $, 320 à 365 km d’autonomie), qui seront ses deux principales rivales.

Bien sûr, la Mercedes-Benz EQS se démarque aussi avec son « hyperécran », une interface mur à mur constituée de trois écrans que les designers ont agencés sous un seul panneau de verre incurvé de 56 pouces de long. C’est ce qui permet d’interagir avec la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX.

En outre, toute la gamme des dispositifs actifs et passifs d’aide à la conduite est comprise dans l’équipement de série de l’EQS. La voiture peut automatiquement maintenir sa vitesse et la distance prédéfinie avec les voitures qui précèdent, rester dans sa voie sur les routes à voies multiples et réduire la vitesse en fonction des conditions de circulation.

À cela s’ajoutent des roues aérodynamiques qui vont de 20 à 22 pouces de diamètre, un toit ouvrant panoramique, un système ambiophonique Burmester, l’intégration et la recharge sans fil des téléphones intelligents de même qu’un Ensemble Confort acoustique conçu pour rendre l’habitacle silencieux.

Parmi les options dignes de mention, on note des sièges avant avec fonction de massage, un affichage tête haute, le système AIR BALANCE de diffusion de parfum dans l’habitacle et une direction active aux roues arrière qui rend cette grande berline presque aussi manœuvrable en ville qu’une voiture compacte. Quatre ensembles d’options variant de 4 500 $ à 7 000 $ figurent d’ailleurs au menu.

Dernier point important à souligner : les conducteurs de l’EQS pourront utiliser la nouvelle plateforme Mercedes me Charge sans frais pendant trois ans et avoir accès à quelque 4 900 bornes de recharge publiques, soit plus de la moitié des bornes disponibles à travers le pays.

Le tout est rendu possible grâce à un partenariat stratégique avec ChargePoint, FLO et d’autres fournisseurs de services de recharge au Canada. Mercedes me Charge pourra également permettre l’accès à plus de 2 400 bornes semi-publiques supplémentaires qui font partie du réseau de ChargePoint, par exemple dans les lieux de travail, les centres commerciaux et les hôtels.

