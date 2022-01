Mercedes-Benz EQXX : le rêve de l’électrique avec 1000 km d’autonomie

S’étant retiré physiquement du CES 2022 à Las Vegas en raison de la COVID-19 et du variant Omicron, le constructeur allemand Mercedes-Benz a tout de même procédé aujourd’hui au dévoilement d’un concept très prometteur pour l’avenir des véhicules électriques.

Appelé EQXX, le véhicule prend la forme non pas d’un VUS mais plutôt d’une berline. Ce sont toutefois les chiffres qui ont de quoi surprendre.

Légère et aérodynamique au max

Pesant environ 1 750 kilogrammes (3 858 livres), la Mercedes-Benz Vision EQXX est de loin plus légère que la majorité des véhicules électriques haut de gamme actuels. Les ingénieurs ont maximisé l’utilisation de la structure BIONEQXX, déjà employée sur l’EQS, pour une réduction de poids de 15 à 20%.

De leur côté, les designers ont accouché d’une silhouette dont le coefficient de traînée n’est que de 0,17 – meilleur que ladite EQS qui est la championne à ce chapitre (0,20). Ça fait toute une différence, car selon la compagnie, une voiture électrique moyenne consacre approximativement les deux tiers de la capacité de sa batterie à combattre la résistance à l’air. L’EQXX peut remercier également son capot aux ouvertures aérodynamiques fonctionnelles, ses jantes fermées de 20 pouces avec des pneus Bridgestone Turanza Eco spécialement adaptés et son diffuseur arrière qui se déploie en roulant à haute vitesse.

Plus de 1 000 kilomètres

Cela dit, le plus impressionnant dans le concept Mercedes-Benz Vision EQXX est la promesse d’une autonomie qui dépasse les 1 000 kilomètres selon la norme WLTP. Ce n’est pas grâce à une batterie super puissante (elle fait « moins de 100 kWh »), mais plutôt parce que le véhicule est en mesure de consommer moins de 10 kWh aux 100 kilomètres. C’est une efficacité jamais vue.

Ladite batterie, développée avec l’aide de l’équipe de F1 de Mercedes, est deux fois plus compacte et 30% plus légère que celle de l’EQS. Elle fait partie d’une architecture électrique de 900 volts, ce qui encore là est supérieur à tout ce qui existe à l’heure actuelle. Malheureusement, aucun temps de recharge n’est mentionné. Et en passant, des panneaux solaires sur le toit permettent de parcourir jusqu’à 25 kilomètres supplémentaires dans des conditions idéales ou bien d’alimenter les divers systèmes de la voiture.

Quant aux performances, l’unique moteur électrique qui propulse l’EQXX génère 150 kilowatts, soit l’équivalent de 201 chevaux. Ce n’est rien pour s’exciter, car l’objectif premier ici reste clairement l’autonomie. Quand même, il faut préciser que la perte d’énergie n’est que de 5 %. Autrement dit, 95 % de la charge de la batterie s’en va directement aux roues.

Habitacle spectaculaire

Décrire le concept Mercedes-Benz Vision EQXX ne se fait pas non plus sans parler du spectaculaire intérieur. L’interface ultra large de 47,5 pouces à résolution 8K comprend plus de 3 000 zones d’éclairage individuelles, et seulement celles qui s’allument dépensent de l’énergie. L’affichage, comme vous pouvez le voir sur les images, est exceptionnel.

Évidemment, le décor mise beaucoup sur les matériaux durables (par exemple les poignées de porte en tissu végan, les tapis en fibres de bambou et le traditionnel « Dinamica » de Mercedes-Benz fait à 38% de bouteilles de plastique recyclées), mais le confort qui fait la renommée de la marque est préservé.

Bien que le concept Vision EQXX n’entrera pas en production tel quel, plusieurs de ses innovations et technologies se retrouveront dans les futurs véhicules électriques de Mercedes-Benz, sans doute à compter de la deuxième moitié de la décennie. À suivre!

En vidéo : Notre premier essai de la Mercedes-Benz EQS 2022