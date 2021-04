Mercedes-Benz EQS 2022 : une nouvelle ennemie pour la Tesla Model S

La berline de luxe EQS 580 4Matic à motorisation électrique de Mercedes-Benz sera commercialisée au Canada dès l’automne 2021.

Élaborée sur la nouvelle architecture EQ du constructeur, laquelle est dédiée exclusivement au développement de modèles électriques, la EQS 580 4Matic est animée par deux moteurs, soit un pour chaque train de la voiture, livrant une puissance combinée de 385 kilowatts (509 chevaux). Le couple maximal est de 855 newtons-mètres, ce qui équivaut à 631 livres-pied, et permet à cette grande berline d’abattre le 0-100 km/h en 4,3 secondes, malgré une masse élevée de 2 585 kilos.

Une batterie de 107,8 kWh

La EQS 580 4Matic aura une autonomie de près de 700 kilomètres, du moins selon les standards européens WLTP. Pour le marché canadien, attendez-vous à une autonomie officielle avoisinant les 500 ou 600 km. Cela sera rendu possible grâce à une batterie comptant 12 modules dont la capacité utilisable est chiffrée à 107,8 kWh.

Mercedes-Benz avance que 300 kilomètres d’autonomie pourront être ajoutés en 15 minutes lorsque la bagnole sera branchée à une borne capable de livrer un courant de 200 kilowatts. La EQS est dotée d’un chargeur embarqué de 9,6 kWh, favorisant une recharge de 105 à 100% en 10 heures sur une borne de niveau 2.

Sur le plan technique, cette batterie conçue et développée par le constructeur allemand est composée de nickel, de cobalt et de manganèse avec un ratio de 8:1:1, ce qui permet de réduire l’usage du cobalt à moins de 10%. Mercedes-Benz a également promis à la clientèle que cette batterie sera fonctionnelle pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres avec une capacité restante de 70%.

Un rouage intégral électronique

Comme la EQS 580 4Matic est équipée de deux moteurs électriques, elle est de facto une automobile à rouage intégral. La livraison du couple aux deux trains de la voiture est assurée non pas par un élément mécanique comme un arbre de transmission, mais bien par des commandes électroniques.

Grâce à un ordinateur de contrôle qui vérifie la livraison du couple 10 000 fois par minute, la réactivité de ce rouage intégral électronique est beaucoup plus rapide qu’un rouage mécanique ordinaire.

Pour ce qui est de la récupération d’énergie lors de la décélération ou du freinage, la EQS 580 4Matic propose plusieurs modes dont le plus agressif permet la conduite à une seule pédale et permet de récupérer jusqu’à 290 kilowatts d’énergie, selon Mercedes-Benz.

Une aérodynamique de pointe

Le coefficient de traînée de la EQS 580 4Matic est chiffré à 0,20, ce qui en fait la voiture la plus aérodynamique au monde, afin d’optimiser l’autonomie.

La ligne de toit est très arquée, et on remarque que le capot avant très court rejoint et recouvre l’ouverture des roues avant. Longue de plus de 5,2 mètres et large de plus de 1,9 mètre, la EQS 580 4Matic est une grande berline dont la maniabilité est bonifiée par une direction active aux quatre roues de série, laquelle est capable de braquer les roues arrière en contre-phase jusqu’à 4,5 degrés. L’ajout du Pack Premium proposé en option permet même d’augmenter ce braquage à 10 degrés, ce qui permet un rayon de seulement 10,9 mètres.

Un habitacle de luxe

Sièges en cuir, planche de bord en NEOTEX et appliques de bois naturel sont autant d’éléments qui font de la EQS une véritable voiture de luxe dont le design rappelle celui de la récente Classe S du constructeur.

L’écran central tactile mesure 12,9 pouces de diamètre, alors qu’un deuxième écran de 12,3 pouces remplace le bloc d’instruments. Le MBUX Hyperscreen est proposé en option et, bien qu’il donne l’impression de recouvrir complètement la planche de bord, il est en fait composé de trois écrans.

Évidemment, la EQS 580 4Matic est bardée de tous les dispositifs avancés d’aides à la conduite du constructeur, et le dispositif Attention Assist intègre même une nouvelle caméra qui scrute le mouvement des paupières du conducteur pour le prévenir qu’il est en train de s’endormir au volant, ce dispositif étant toutefois exclusif aux modèles équipés du MBUX Hyperscreen.

La EQS 580 4Matic devient donc la première voiture de luxe à motorisation électrique de Mercedes-Benz. Le constructeur a pour objectif que les ventes de ses véhicules électrifiés, qu’ils soient purement électriques ou à motorisation hybride, représentent plus de la moitié des ventes totales de la marque d’ici 2030.