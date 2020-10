Confirmé : le Mercedes EQC arrivera après la berline EQS

Mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui attendent le premier véhicule 100% électrique de Mercedes-Benz : l’arrivée du multisegment EQC vient encore une fois d’être retardée.

En décembre 2019, citant des normes d’émissions de plus en plus contraignantes et une forte demande en Europe, le constructeur avait pris la décision de repousser l’EQC en Amérique du Nord jusqu’au début de l’année 2021. Maintenant, tout laisse croire qu’on ne le verra pas avant… 2022.

Quelle est la raison? Il s’agit d’un changement de stratégie de la part de Mercedes-Benz, qui veut plutôt lancer sa nouvelle gamme de véhicules électriques aux États-Unis avec une grande berline de luxe, l’EQS, basée sur le concept du même nom. Un porte-parole de la marque au Canada, Lucas Dias, a confirmé au Guide de l’auto que ce sera le cas également au nord de la frontière.

N’est-ce pas un curieux choix que de retarder la commercialisation de l’EQC au profit d’une voiture alors que les VUS compacts sont ultra populaires sur notre continent? Eh bien, Mercedes-Benz préfère apparemment miser davantage sur la marge de profit que le volume de ventes.

En outre, la berline EQS sera un véritable produit phare qui met de l’avant les meilleures technologies du constructeur et qui propose aussi un maximum de performance et d’autonomie. On parle d’environ 700 kilomètres selon le protocole WLTP utilisé en Europe – probablement autour de 650 kilomètres chez nous. Mercedes-Benz, tout comme Porsche avec sa Taycan, veut clairement répliquer à Tesla et sa Model S, reine des voitures électriques (647 km).

À propos, le multisegment EQC, basé sur le populaire GLC, se limitait à environ 450 kilomètres d’autonomie selon les calculs européens, donc sans doute moins de 400 selon l’EPA et Ressources naturelles Canada.

Mercedes-Benz prévoit lancer l’EQS aux États-Unis l’été prochain, mais l’échéancier pour le Canada reste à préciser. Lucas Dias nous dit que de plus amples informations seront annoncées à l’approche de 2021. À suivre…

