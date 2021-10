Mercedes-Benz inaugure la réalité augmentée pour réparer et entretenir les véhicules

Toyota Tundra 2022 : amélioré, mais toujours dans l'ombre

Ce n’est un secret pour personne, le segment des camionnettes pleine grandeur est le plus populaire de l’industrie. Il est le plus lucratif, aussi, pour ceux qui y œuvrent et connaissent du succès. Il est dominé par les trois grandes marques américaines ; pas un secret non plus. Tellement, cependant, …