En vidéo : Le Guide de l’auto a conduit la Mercedes-Benz EQS 2022

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, Gabriel Gélinas a présenté la nouvelle Mercedes-Benz EQS 2022, la première voiture entièrement électrique du constructeur allemand à être commercialisée au Canada.

« Pourquoi s’appelle-t-elle EQS? Les lettres E et Q signifient en anglais Electric Quotient, donc c’est ce qui désigne le fait qu’il s’agit d’une voiture électrique. Et le S, c’est pour désigner l’affiliation avec la Mercedes-Benz Classe S », explique Gabriel. Par conséquent, l’EQS est l’équivalent électrique de la Classe S, précise-t-il.

Sur le plan esthétique, la voiture est conçue pour être l’une des plus aérodynamiques sur le marché avec un coefficient de trainée de 0,20. Cette prouesse est réalisable notamment grâce à son toit fuyant et à sa grille de calandre pleine.

Pesante, mais performante

« Au volant de l’EQS, on découvre un véhicule de très grand luxe qui est extrêmement silencieux », se réjouit le chroniqueur. Avec ses deux moteurs, elle produit une puissance combinée de 516 chevaux et un couple de 631 lb-pi et le tout est acheminé aux quatre roues.

Sa batterie de 107,8 kWh lui confère une autonomie estimée de 547 kilomètres. En matière de performance, l’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 4,3 secondes. « C’est vraiment remarquable quand on tient compte du fait qu’elle pèse 2 500 kg », mentionne Gabriel.

Par ailleurs, l’EQS possède des roues arrière directionnelles. À basse vitesse, elles permettent de réduire le diamètre de braquage pour une meilleure maniabilité en ville.

D’autres modèles électriques à venir

Si l’EQS est le premier véhicule 100% électrique de la marque, Mercedes planifie de commercialiser une gamme complète d’électriques, à commencer avec le VUS EQS 2023, un utilitaire qui pourra accueillir jusqu’à sept passagers.

« Par ailleurs, Mercedes-Benz a aussi développé récemment une voiture concept appelé EQXX avec lequel ils ont réussi à parcourir une distance de plus de 1 000 kilomètres [avec] une seule charge », ajoute Gabriel.

