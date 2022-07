La réalité augmentée au service de l’automobile

Le tableau de bord de nos véhicules s’est complètement métamorphosé avec les années. C’était d’une grande simplicité il n’y a pas si longtemps et c’est parfois un fouillis aujourd’hui.

Après les tablettes et les écrans tactiles, une autre technologie débarque dans les autos : la réalité augmentée.

La réalité augmentée est un terme techno très à la mode. On peut la décrire simplement comme l’ajout d’éléments graphiques et d’animation à notre environnement. Un exemple bien connu est le jeu Pokemon Go! On cherche des bestioles dans nos environnements en utilisant la caméra de notre téléphone.

Autre exemple : les masques et filtres sur les applications de messagerie.

Les avantages en voiture

Forcément, dans la voiture, on a laissé de côté l’aspect ludique de la réalité augmentée. Ça sera bien entendu pour faciliter la navigation, comme LIVE VIEW dans Google Maps.

L’idée ici c’est d’ajouter des informations de navigation par-dessus ce que l’on voit. C’est pratique de voir de façon claire le nom d’une rue… mais aussi exactement là où elle se trouve, avec des flèches qui nous montrent la direction à suivre.

L’implantation dans le monde de l’automobile se fait de manière similaire. Une compagnie comme PHIAR propose justement ce genre d’affichage.

On va avoir, tantôt sur un écran, tantôt en projection sur le pare-brise, des directions et des informations contextuelles. La différence avec un système de cartographie GPS normale, c’est que l’affichage se fait là où on le verrait s’il était dans la « vraie vie ».

Ça peut grandement améliorer notre expérience de navigation et de repérage. Cependant, tout est dans le dosage. Trop d’information tue parfois l’information. C’est important de doser, mais ça peut être très pratique dans des endroits où la signalisation est défaillante ou encore là où c’est très difficile de repérer un commerce ou une adresse.

Comme tout va vite en techno, quelle pourrait être la suite? Évidemment, avec les voitures connectées et les villes intelligentes, on pourrait se retrouver avec ce que Samsung a imaginé, avec une tonne d’informations disponibles. On se rapproche bizarrement du jeu vidéo. À prendre avec une certaine distance, ce n’est que conceptuel, mais ça demeure intéressant.

C’est une technologie vraiment fascinante, si l’information affichée est claire, précise et bien dosée… et dans son implantation il faudra toujours avoir en tête les besoins de l’automobiliste, qui doit être au cœur du développement. Parce que l’abus pourrait rendre l’expérience difficile.

Alors, vous embarquez dans votre voiture?