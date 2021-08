En vidéo : Sur la route avec la Mercedes-Benz EQS 2022

Mercedes-Benz s’apprête à commercialiser son premier véhicule 100% électrique en Amérique du Nord : la berline EQS.

Fidèle à ses habitudes, le constructeur allemand vise un public très niché avec cette berline. On parle ici d’un modèle de très grand luxe qui se compare à la vénérable Classe S.

Ne vous attendez donc pas à voir une Mercedes-Benz EQS à tous les coins de rue! Ce véhicule d’exception, dont le prix devrait tourner aux alentours de 200 000 $, visera un marché très sélect, en quête d’une voiture de prestige 100% électrique.

Équipée de deux moteurs électriques (l’un à l’avant et l’autre à l’arrière), l’EQS sera dotée de série d’un rouage intégral et d’une batterie de 107,8 kWh. L’autonomie officielle n’a pas encore été annoncée, mais on s’attend à plus de 500 kilomètres en une charge.

La berline EQS sera également capable de performances assez impressionnantes, gracieuseté d’une puissance de 516 chevaux et d’un couple de 631 lb-pi. Malgré son poids de plus de 2500 kilos, l’EQS pourra ainsi passer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Wow!

Au-delà de tout ça, c’est l’expérience de sérénité qui règne à bord de l’EQS qui impressionne le plus. L’équipe du Guide de l’auto a pu le constater lors d’un premier contact avec la voiture, sur les magnifiques routes de la région de Zurich, en Suisse. Pour découvrir nos commentaires, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!