En vidéo : les 10 meilleurs habitacles de 2022 selon WardsAuto

Ford Maverick 2022 : la camionnette compacte réinventée

Le Ford Maverick paraît solide et convivial dès le premier contact. On s’y glisse facilement, le siège est bien taillé, les affichages sont clairs et logiques, les leviers de commande précis et au bon endroit, les rangements ingénieux et abondants. Bref, ça commence bien. Chose certaine, la nouvelle camionnette compacte …