En vidéo : les 10 meilleures marques pour la qualité en 2021 selon J.D. Power

La firme américaine J.D. Power a récemment publié son rapport annuel des marques automobiles affichant la meilleure qualité initiale sur une période de trois mois après la prise de possession. Pour ce faire, on a sondé plus de 110 000 acheteurs américains de véhicules millésimés 2021 et on a comptabilisé …