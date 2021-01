MBUX Hyperscreen : un écran géant pour les futures Mercedes

La planche de bord n’existe plus, du moins dans la future berline électrique EQS de Mercedes. Celle-ci sera remplacée par le Hyperscreen, un écran géant, proposé en option, qui fera toute la largeur de l’habitacle, rien de moins…

L’idée n’est pas nouvelle. En janvier 2019, la marque chinoise Byton présentait son VUS concept M-Byte à motorisation électrique au CES de Las Vegas, lequel était justement pourvu d’un écran couleur d’une largeur de 48 pouces, répondant à l’appellation Byton Stage.

Contrairement au concept M-Byte, équipé d’un seul écran géant faisant toute la largeur de la planche de bord, le Hyperscreen de Mercedes-Benz est composé de plusieurs écrans, créant l’illusion qu’ils sont tous interreliés, et la berline électrique EQS pourrait devenir la première voiture de série à être munie d’un tel dispositif.

Une fusion entre le numérique et l'analogique

Sur les photos et vidéos, on voit que le Hyperscreen représente la fusion entre le numérique et l’analogique, les informations fournies au conducteur et au passager avant prenant souvent des formes classiques bien qu’elles soient numériques.

Ainsi, les informations relatives à la vitesse et autres données liées à la conduite sont présentées sous forme de cadrans, alors que le contrôle du système de chauffage/climatisation se fait par le biais de touches numériques, avec feedback haptique, qui reprennent le look de boutons de commande classiques.

Selon les études menées par Mercedes-Benz auprès d’utilisateurs du système MBUX décliné sur des modèles actuels de la marque, les concepteurs ont appris que les fonctions les plus usuelles sont celles de la navigation, de la radio/médias, et de la téléphonie. C’est la raison pour laquelle le Hyperscreen propose un accès direct à toutes ces fonctionnalités, sans l’entremise de menus, de sous-menus, ou de commandes vocales. De plus, le passager avant jouit d’un accès au système de divertissement par le biais de l’écran figurant devant lui, cette fonctionnalité se retrouvant également dans l’écran central au bénéfice du conducteur. Ces deux écrans adoptent la technologie OLED.

Des fonctions anticipatives grâce à l’intelligence artificielle

Le système MBUX Hyperscreen « apprend » comment ses utilisateurs interagissent avec les diverses fonctionnalités, par le biais de l’intelligence artificielle, ce qui permet au dispositif d’anticiper les éventuelles demandes du conducteur ou du passager.

Ainsi, si le conducteur a l’habitude d’appeler un de ses contacts à une heure précise de la journée, le système lui proposera d’appeler à l’heure en question en affichant les informations de contact sur l’écran. Évidemment, si un autre conducteur est au volant, cette recommandation ne sera pas faite.

Si le conducteur active régulièrement la fonction de « massage aux pierres chaudes » de son siège en hiver, le système suggèrera sa mise en fonction lors de la conduite par températures froides. Idem pour le volant et les accoudoirs chauffants.

Et si le conducteur active le système de levage hydraulique de la voiture, afin de ne pas racler le déflecteur sur le bitume avant de rouler sur un ralentisseur ou une entrée de garage, le système se « souviendra » de la localisation, par le biais du GPS, de cet obstacle et suggèrera au conducteur d’activer la fonction de levage chaque fois que la voiture s’en approchera à l’avenir.

141 centimètres de largeur

Sur le plan technique, le Hyperscreen fait une largeur de 141 centimètres, le conducteur et le passager avant faisant face à une surface de plus de 2,4 mètres carrés. Lors de sa fabrication, le Hyperscreen est moulé à une température de 650 degrés centigrades, afin de le courber pour qu’il épouse parfaitement les formes de l’habitacle.

Cette nouvelle variante, la plus avancée à ce jour, du système MBUX sera livrable sur la berline EQS de grand luxe à motorisation électrique, laquelle a été présagée par le concept Vision EQS présenté par Mercedes-Benz au Salon de l’auto de Francfort à l’automne 2019. Ce concept était animé par une motorisation électrique développant l’équivalent de 469 chevaux et 560 livres-pied de couple, et on s’attend à ce que le modèle de série, dont l’arrivée est prévue pour l’année modèle 2022, soit doté de performances comparables.

