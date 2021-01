En vidéo : on découvre l’immense écran du Cadillac Escalade 2021

Parmi tous les nouveaux modèles présentés au cours des derniers mois, le Cadillac Escalade 2021 est parmi ceux qui ont attiré le plus d’attention.

De retour sous une toute nouvelle génération, le mastodonte américain est désormais plus costaud, plus luxueux et plus techno que jamais.

Parlant de techno, impossible de passer sous silence le gigantesque écran de 38 pouces intégré à son bord. Oui, vous avez bien lu, 38 pouces!

Il s’agit en fait de trois écrans superposés l’un à l’autre qui font la moitié de la largeur du véhicule. Cadillac en a profité pour intégrer plusieurs nouveautés épatantes comme une caméra avec réalité augmentée et même un système de vision nocturne.

Pour un aperçu de ce que cet écran peut apporter, visionnez la capsule au haut de cet article. Et pour lire notre essai routier complet du Cadillac Escalade 2021, c’est par ici!

À voir aussi: comment expliquer l'engouement pour le Cadillac Escalade?