Mercedes-Benz CLS 2022 : une mise à jour qui fait du bien

La Mercedes-Benz CLS, pionnière des coupés à quatre portes, reçoit une importante mise à jour pour l’année-modèle 2022.

Puisque le design est la principale motivation des acheteurs de la CLS, le constructeur s’est d’abord concentré sur cet aspect. La calandre (avec son motif qui reproduit l’étoile à trois pointes) et les pare-chocs ont été redessinés pour donner à la voiture un peu plus de caractère.

Au Canada, la version CLS 450 4MATIC arbore de série l’ensemble de style extérieur AMG comprenant entre autres des prises d’air distinctives et un becquet avant chromé argent. La couleur de carrosserie Bleu spectral métallique que vous voyez ici est une autre nouveauté.

De son côté, la sportive CLS 53 4MATIC+ se démarque avec des barres verticales sur la calandre et des jantes d’allure plus racée. Différents ensembles sont offerts, dont un axé sur la piste qui ajoute des étriers de freins rouges en plus d’un mode Course qui fera le bonheur des amateurs de dérapage contrôlé.

Chic à l’intérieur aussi

L’habitacle n’est pas en reste puisque deux nouvelles garnitures sont disponibles, incluant pour la console centrale : bois de noyer brun à pores ouverts et bois gris très lustré. De même, deux combinaisons de couleurs s’ajoutent pour les sièges en cuir : Gris neva/Gris magma et Brun noisette/Noir.

Ensuite, le volant gainé de cuir Nappa a été modernisé pour apporter une touche supplémentaire d’élégance. En optant pour l’ensemble Conduite intelligente, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie, le volant intègre des capteurs qui détectent la présence des mains afin de permettre une conduite semi-autonome.

Rien de nouveau sous le capot

Le moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres est de retour, lui qui développe 362 chevaux à la base ou bien 429 sous le capot de la CLS 53. Dans le système hybride léger qu’on appelle EQ Boost, il fait équipe avec une batterie de 48 volts qui fournit temporairement un extra de 21 chevaux et 184 livres-pied de couple, comme on le voit ailleurs chez Mercedes. Vous ne manquerez pas de l’apprécier!

Tel qu’évoqué plus tôt, le système à quatre roues motrices 4MATIC est présent dans tous les cas. Celui de la version AMG (4MATIC+) est davantage sophistiqué et orienté vers les performances. Il s’accompagne d’une boîte à double embrayage AMG Speedshift à neuf rapports et d’une suspension pneumatique AMG Ride Control+ pour plus de dynamisme.

La Mercedes-Benz CLS 2022 arrivera chez les concessionnaires cet automne. Les prix seront annoncés à ce moment.