Mercedes-Benz Classe C 2022 : nouvelle et spectaculaire… à l’intérieur

C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le dévoilement mondial de la Mercedes-Benz Classe C de sixième génération (W206) en formats berline et familiale. La refonte complète de cette voiture compacte de luxe allemande devrait lui permettre de creuser l’écart des ventes qui s’était rétréci dans les deux dernières années par rapport à ses rivales domestiques.

Sans surprise, la Classe C 2022 s’inspire grandement du design et des technologies de sa grande sœur, la Classe S, qui elle-même est nouvelle cette année.

La vraie beauté est à l’intérieur

Comme on s’y attendait, l’extérieur évolue de façon assez discrète. Notons quand même les phares à DEL redessinés et les nouveaux feux arrière, la calandre légèrement remodelée, les ouvertures différentes au bas du pare-chocs avant de même que les nouvelles lignes de relief sur le capot et les flancs. Le design des jantes, qui mesurent 18 ou 19 pouces, a également été revu, tandis que de nouvelles couleurs s’ajoutent à la palette.

L’habitacle est plus spacieux qu’auparavant, avec des gains allant jusqu’à 35 millimètres selon l’endroit. Mais ce qu’on retient surtout, c’est le nouveau décor spectaculaire. À elles seules, les images nous font sentir un raffinement accru – voyez par exemple la garniture qui orne la partie inférieure de la planche de bord et qui se prolonge sur la console centrale. Un éclairage ambiant personnalisable est inclus de série, alors que les sièges ont été repensés pour plus de confort et de style.

Évidemment, la grande vedette est le système d’infodivertissement MBUX de deuxième génération, comme dans la Classe S. L’écran large à haute résolution derrière le volant (10,25 ou 12,3 pouces, au choix) présente un affichage ultra moderne, tandis que l’écran tactile HD de type portrait au centre (11,9 pouces) est placé en cascade et légèrement orienté vers le conducteur. Trois modes de présentation sont offerts – Classique, Sport et Discret – et un lecteur d’empreinte digitale permet d’accéder au profil du système qui correspond à vos préférences, actions et données personnelles.

Par ailleurs, l’assistant vocal, qui s’active lorsqu’on dit « Hey Mercedes », permet de contrôler une foule de fonctions de la voiture et même des appareils connectés qui se trouvent à la maison. Il avertit également quand des mises à jour logicielles sont disponibles. Et que dire de la navigation à réalité augmentée en option? Tout pour se sentir dans le futur!

Quatre cylindres seulement

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C 2022 emploie de série un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres développé avec l’aide de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas. Sa puissance de 255 chevaux (inchangée) et son couple de 295 livres-pied (en hausse de 22) sont transférés aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à neuf rapports optimisée. Un système hybride léger de 48 volts est aussi inclus, allégeant la charge du moteur dans certaines situations tout en fournissant un extra de 20 chevaux et 147 livres-pied de couple à d’autres moments.

Mercedes-Benz n’a pas encore annoncé les autres versions, dont les performantes AMG, mais on sait déjà que les V6 et V8 seront éliminés au profit de moteurs à quatre cylindres électrifiés. Tout le contraire de Lexus, qui a choisi de ramener le V8 avec la IS 500 2022.

Enfin, mentionnons la nouvelle suspension avant à quatre bras qui devrait améliorer une fois de plus le comportement routier, ainsi que les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite qui ont été perfectionnés pour intervenir de manière plus efficace. C’est le cas du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au maintien dans la voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation.

La Classe C 2022 arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de l’an prochain. Entre-temps, la compagnie devrait dévoiler les versions coupé et cabriolet redessinées.