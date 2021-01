Passer de Audi à Mercedes, une bonne idée?

Mercedes-Benz : 3 rappels qui touchent 40 000 véhicules au Canada

Mercedes-Benz vient d’annoncer trois rappels différents touchant un peu plus de 40 000 véhicules à l’échelle du pays. Le plus important de ceux-ci concerne le module de commande de la direction assistée, qui pourrait se corroder avec le temps et entraîner des défaillances, rendant ainsi la conduite plus difficile, voire …