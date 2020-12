Mercedes-Benz : 3 rappels qui touchent 40 000 véhicules au Canada

Mercedes-Benz vient d’annoncer trois rappels différents touchant un peu plus de 40 000 véhicules à l’échelle du pays.

Le plus important de ceux-ci concerne le module de commande de la direction assistée, qui pourrait se corroder avec le temps et entraîner des défaillances, rendant ainsi la conduite plus difficile, voire dangereuse.

Le problème s’observe surtout dans des régions où l’on épand beaucoup de sel sur les routes en hiver, soit le Québec, l’Ontario et les provinces des Maritimes. Le rappel vise donc 40 126 véhicules ayant été immatriculés ou vendus à l'origine dans ces endroits. On parle de Mercedes-Benz Classe B, CLA et GLA des années-modèles 2013 à 2019.

Les propriétaires qui recevront bientôt un avis par la poste devront se rendre chez un concessionnaire pour faire remplacer le module de commande de la direction assistée.

Photo: Alain Morin

Le second rappel est en lien avec le câble d'alimentation électrique du démarreur, qui pourrait avoir été mal fixé et finir par s’endommager. Un éventuel court-circuit pourrait faire caler le moteur et créer un risque d'incendie, c’est pourquoi les concessionnaires devront vérifier les connexions de câble du démarreur et les corriger au besoin.

Un peu plus de 500 Mercedes-Benz GLC 2018 à 2020 sont touchés.

Enfin, les phares de 86 coupés sport Mercedes-AMG GT 2020 pourraient avoir été mal réglés et être orientés trop haut, au point d’éblouir les conducteurs qui roulent en sens inverse. Une vérification et un ajustement des phares pourraient s’avérer nécessaires.

