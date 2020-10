Audi, Mercedes... ou Kia?

Avec un budget de 30 000 $, que choisir entre une Kia Stinger GT, une Mercedes-AMG C43 2017, et une Audi A7 2015? Je considère aussi l’Audi S3 ou la BMW 440i. Si vous avez d’autres suggestions, je suis ouverte.

Bonjour Geneviève,

Avec un budget plus restreint considérant le type de véhicule que vous ciblez, j’aurais tendance à vous diriger vers des modèles à la fois plus récents, et qui offrent un rapport prix/performance intéressant. Il ne faut pas non plus que les coûts d’entretien soient trop élevés, et que la garantie soit complètement échue. Ainsi, bien que l’Audi A7 soit une bagnole remarquable, vaut mieux se tourner vers une voiture plus récente et plus fiable.

En ce sens, l’option de la Kia Stinger GT est sans doute la plus valable. Une voiture qui n’est peut-être pas aussi pointue qu’une Audi S5, mais qui vous fait économiser environ 20 000 $, alors que le niveau de performance est très comparable. L'avantage de la Stinger repose bien sûr sur sa garantie de base de cinq ans et sur ses faibles coûts d’entretien, mais également sur le fait qu’il s’agisse d’une voiture techniquement moderne et particulièrement intéressante à conduire.

Vous apprécierez davantage l’équilibre entre confort et performance que propose cette voiture, face à la Mercedes-AMG C43, où le confort est moindre. Qui plus est, la Stinger offre l’avantage d’un équipement ultracomplet et d’un hayon donnant accès à un très grand coffre. Toutefois, sachez que ce hayon engendre parfois quelques craquements.

D’autres options intéressantes? À prix d’aubaine, aviez-vous pensé à l’Infiniti Q50 Red Sport?

Photo: Michel Deslauriers

Peut-être pas aussi moderne que la Stinger, mais avec 400 chevaux et un niveau de luxe remarquable, cette voiture est à la fois très agréable et performante. En outre, sa fiabilité constitue un net avantage sur la compétition européenne, surtout en considérant son prix qui, sur le marché d’occasion, est inférieur à la moyenne. Pourquoi cela? Parce qu’il s’agit d’une bagnole méconnue, mais aussi parce qu’Infiniti l’a très mal commercialisée.

