Pourquoi certaines voitures amplifient le son de leur moteur?

J’ai appris récemment que plusieurs voitures font jouer le son du moteur dans l'habitacle. Est-ce que c’est vrai? Si oui, pourquoi?

Bonjour Alain,

Effectivement, on observe ce phénomène depuis quelques années. Particulièrement en mode « sport » ou « performance », certaines voitures font jouer le son du moteur dans les haut-parleurs de l’habitacle. Pourquoi ? C’est effectivement une bonne question.

La réponse est plutôt particulière, et en deux temps.

Dans un premier temps, avec les années, l’insonorisation des voitures a fait des bonds de géant. Portes scellées, verre plus épais, déflecteur de turbulences, silencieux plus efficaces, il y a beaucoup de dispositifs qui visent à rendre votre voiture plus silencieuse, et plus coupée du monde extérieur.

Par conséquent, on entend moins le son de notre moteur, et c’est là le deuxième temps de la réponse à votre question. Pour plusieurs, le son de son moteur est une caractéristique importante, particulièrement sur une voiture sportive. On aime entendre son ronronnement. Ça fait partie de l’expérience! Ainsi, certains constructeurs choisissent d’envoyer le son du moteur dans l'habitacle par l’entremise des haut-parleurs, pour agrémenter le tout.

Par exemple, Volkswagen a développé un système d’amplification du son baptisé Soundaktor. Dans ce cas précis, il est composé de haut-parleurs attachés au coupe-feu, qui simulent le son du moteur dans l’habitacle. Il est employé sur plusieurs véhicules sportifs de la marque, comme la Golf GTI et la Jetta GLI.

D’autres manufacturiers ont également des systèmes similaires. Chez Ford, par exemple, on envoie le son du moteur dans des haut-parleurs depuis la Mustang 2015!

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, les voitures électriques ne sont pas exemptes de cette technologie. En fait, un moteur électrique est plutôt silencieux, voire inaudible. Ainsi, des Lois existent en Europe, par exemple, pour forcer les véhicules électriques à émettre un son pour signaler qu’ils sont en mouvements.

