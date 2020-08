Pourquoi Audi ne commercialise pas l'A1 chez nous?

L’an dernier, j’ai séjourné en Europe et y ai découvert une multitude de jolies petites autos, comme l’Audi A1. Qu’attendent les constructeurs pour nous offrir de telles voitures? Pour ma part, j’ai besoin que la mienne soit maniable et facile à stationner en ville et qu’elle ait moins de cinq ans.

----------------------

Bonjour Benoît,

Pourquoi donc les constructeurs n’offrent-ils pas ce genre de voitures chez nous? D’abord parce que le marché n’y est pas, mais aussi parce que pour les Européens, le format des bagnoles n’est pas garant de leur prix, ce qui est tout le contraire chez nous. De façon générale, les Nord-Américains paieront plus cher pour une grosse voiture, mais refuseront de payer le gros prix pour une plus petite, exception faite de quelques modèles de performance.

Prenons par exemple l’Audi A1. Pour offrir chez nous une version décemment motorisée (parce que l’on propose en Europe une panoplie de moteurs qui seraient jugés trop peu puissants chez nous, ou qui ne seraient pas conformes aux normes environnementales), il faudrait qu’Audi nous la vende au moins au prix d’une A3. De ce fait, personne sauf quelques citadins montréalais ne se la procurerait. Et il faudrait pour cela que le constructeur effectue de nombreux tests d’homologation, dans l’optique d’une commercialisation nord-américaine.

Cela dit, quelques choix s’offrent tout de même à vous sur le marché canadien. Pour une petite voiture d’occasion maniable et amusante, je pense immédiatement à la Mini Cooper. Une Mini récente, puisque la fiabilité s’est beaucoup améliorée depuis quelques années. Cette voiture est sans doute celle qui se rapproche le plus d’une Audi A1 en matière de qualité et de plaisir au volant, étant d’ailleurs deux rivales directes sur le Vieux Continent. Autrement, la Kia Rio de dernière génération, bien que plus pragmatique, peut certainement être un excellent parti. Assurément plus qu’une Fiat 500, qu’il vaut mieux éviter.

En vidéo: Sur la route avec la première Mini 100% électrique