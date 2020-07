L’Audi RS 6 Avant 2021 a un prix qui reflète bien sa folie

Audi RS 5 Sportback 2021 : on s'entretient avec le pilote Frank Stippler

Confinement et coronavirus obligent, c’est par voie de vidéoconférence que nous nous sommes entretenus avec Frank Stippler, vainqueur de la plus récente édition des 24 Heures du Nürburgring au volant d’une Audi R8 LMS et pilote-essayeur pour Audi Sport, au sujet de la Audi RS 5 Sportback , laquelle a …