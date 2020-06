Voici la Mercedes-AMG E 63 S 2021 et ses 603 chevaux

Les deux grandes ennemies ne se lâchent pas d’une semelle. Plus tôt ce printemps, Mercedes-Benz et BMW ont dévoilé tour à tour une édition modernisée de leurs voitures intermédiaires respectives.

Eh bien, quelques heures à peine après l’annonce de la BMW M5 2021 hier, voici qu’arrive la nouvelle Mercedes-AMG E 63 2021!

Toujours disponible en formats berline et familiale, cette bombe renferme un V8 AMG biturbo de 4,0 litre qui génère 563 chevaux et 553 livres-pied de couple en version régulière (que nous n'aurons pas au Canada) ou bien 603 chevaux et 627 livres-pied en version S. Pourquoi pas encore plus? Tout simplement parce que Mercedes-AMG veut préserver l'aura de la GT Coupé 4 portes, qui libère 630 chevaux.

Les accélérations de 0 à 100 km/h nécessitent entre 3,4 et 3,6 secondes seulement, selon le modèle. Puis, quand vient le temps de rouler plus en douceur, il est possible d’activer le mode Confort qui va éteindre la moitié des cylindres dans certaines situations afin de sauver de l’essence. Les autres modes disponibles sont Sport, Sport+, Individuel et COURSE.

Une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT à neuf rapports transfère la puissance aux quatre roues via un système de transmission intégrale 4MATIC+ version AMG Performance, comprenant un différentiel arrière verrouillable. Vous aimez les dérapages contrôlés? Une fonction de « drift » est incluse avec le mode COURSE et tout le couple est acheminé aux roues arrière.

La voiture s’appuie également sur une suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+ avec amortissement adaptatif (trois niveaux), spécialement conçue pour procurer un maximum de tenue de route. N’oublions pas la direction AMG à assistance électromécanique sensible à la vitesse ainsi que les freins AMG haute performance qui consistent en des disques ventilés de 360 millimètres aux quatre coins avec des étriers à six pistons à l’avant. Pour des arrêts encore plus rapides, des freins AMG en carbone-céramique figurent en option.

Un design à la hauteur

Côté look, la Mercedes-AMG E 63 S 2021 frappe fort également. La calandre AMG avec l’étoile au centre est maintenant plus proéminente, les prises d’air plus grandes favorisent un meilleur refroidissement, le profil de la voiture a été retravaillé pour un meilleur aérodynamisme, notamment au bas du pare-chocs avant, tandis que les ailes ont été grossies pour tenir compte des voies et des roues élargies. À propos, de nouvelles jantes en alliage léger de 20 pouces sont au programme.

À l’arrière, on note des feux aplatis qui sont reliés par une bande chromée et, sur la berline, un aileron de couleur assortie ou au fini carbone si l’on choisit l’ensemble AMG Extérieur en fibre de carbone. Le pare-chocs a été remodelé et intègre lui aussi une bande chromée (ou noire ou en carbone) qui vient unir les quatre embouts d’échappement redessinés.

Trois nouvelles couleurs de peinture sont offertes, dont Argent métallique et Bleu brillant magnétique, cette dernière étant autrefois réservée aux modèles AMG GT. En plus de l’ensemble AMG Extérieur en fibre de carbone, les clients pourront choisir un ensemble AMG Nuit qui ajoute plusieurs touches noires et donne à la voiture un air plus menaçant.

Enfin, l’intérieur se démarque avec un large tableau de bord numérique propulsé par le système d’infodivertissement MBUX (lui-même doublé d’un assistant vocal qu’on interpelle en disant « Hey Mercedes »), un nouveau volant AMG Performance ainsi que des sièges AMG garnis de cuir Nappa.

Les prix canadiens des modèles Mercedes-AMG E 63 S 2021 seront annoncés à une date ultérieure. En plus de la BMW M5, ils rivaliseront avec l’Audi RS6 Avant.

